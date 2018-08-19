Громкие отставки и назначения, Путин на свадьбе и авиакругосветка - важное за выходные

Доброе утро!

Поздно легли? А знаете ли вы, что ложиться спать глубокой ночью и поздно же вставать не только опрометчиво, но еще и очень вредно? Обязательно прочтите, почему не стоит быть совой . А пока вы просыпаетесь, давайте вспомним и новости прошедших выходных — вдруг вам вообще не до них было?..

ВАЖНОЕ

В субботу страна получила новое руководство правительства и нескольких министров. Новым премьером назначен Сергей Румас — он в представлении не нуждается: один из немногих высокопоставленных чиновников, кто не чурается публичности и о ком известно очень многое. Пересказывать биографию в очередной раз нет смысла, поэтому мы просто вспомнили несколько любопытных историй . Но вернемся к «кадровой чистке»: «Если правительство, назначенное президентом, не то что не проводит тот курс, который обозначен, который народом выстрадан и поддержан этим правительством публично, да еще не выполняет решения президента… Какая должна быть моя реакция? Я что, должен со стороны смотреть?», — объяснил свое решение Лукашенко. А еще он недоволен тем, что поручение достичь зарплаты в 1 тысячу рублей вызывало у прежнего правительства панику : по его словам, в ответ лишь звучало «мы не можем», «мы не должны», «рухнет курс», «рухнет страна», «рухнет все». В этот раз президент сделал ставку на правительство молодых , а ушедшим мы говорим «до свидания» (хотя некоторых из них в руководстве страной уже, скорее всего, и не увидим — тем говорим «прощайте»). «Поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы — мои „дети“. Мне что, приятно было этих людей уволить? Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков — и там, и там… И Василий Иванович Жарко », — сказал Александр Лукашенко, расставаясь со многими из тех, кто определял лицо белорусской власти и судьбы страны. Причем некоторые — почти двадцать лет.





А еще Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав России . «Мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: „Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть“. Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение».

Владимир Путин же тем временем не размышлял о судьбах Союза Беларуси и России: «отрывался» на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, а потом побывал в Германии и пообщался с Ангелой Меркель. О чем говорили политики — читайте здесь .

В субботу умер бывший генсек ООН Кофи Аннан. Он был первым чернокожим африканцем, который занял высший дипломатический пост в мире. RIP.

И напоследок новости спорта. Наша Арина Соболенко все-таки не вышла в финал турнира в Цинциннати, проиграв 1-й ракетке мира Симоне Халеп . Но успешное выступление позволит Арине со следующей недели впервые подняться в топ-30 рейтинга WTA — так что она очень крутая! А минское «Динамо» после фиаско с «Зенитом» проиграло «Городее» (и Гуренко считает это « закономерным »). Зато порадовали гимнастки: наши девочки завоевали 7 медалей на этапе Кубка мира в Минске.

ПОПУЛЯРНОЕ

В Беларуси рекордный дефицит работников: свободны 77 тысяч рабочих мест (и вот вам, кстати, на всякий случай топ-10 навыков, которые всегда будут цениться на рынке труда ). Эти вакансии потенциально могли бы занять иностранцы, однако Беларусь теряет привлекательность для специалистов из-за рубежа. Выясняли, почему так происходит и с какими проблемами сталкиваются трудовые мигранты . «Пока не будет развиваться экономика, не будет расти ВВП, а вслед за ним — и заработная плата. Смысла к нам ехать не будет. При этом есть обратный поток уезжающих белорусов», — говорят эксперты.

А НТВ тем временем в белорусской глубинке снимает художественный фильм про Чернобыль. О том, как большое кино всколыхнуло жизнь небольшого города, читайте в нашем репортаже . «Курс доллара, евро — нас это уже не интересует. На работе только кино и обсуждаем. Как так, смеемся, люди там снимаются, а мы тут сидим… Но у нас — у кого стразы на ногтях, у кого волосы крашеные… Не подходим, в общем».





Поговорили с врачом-репродуктологом об отложенном материнстве. Как это? Расскажем все здесь . Ведь причин отложить материнство до лучших времен у современной женщины много: это и отсутствие надежного партнера, и карьерные амбиции, и материальные или жилищные проблемы… Но выход есть.

Ну и порадуем эстетов очередным выпуском нашего проекта «Замечательные дома белорусов». В этот раз побывали в Юхновке — одной из самых тихих деревень за первой Минской кольцевой. Здесь много «замечательных домов», недорогих в строительстве — в том числе. Расскажем и что продается в самой Юхновке, и что в целом происходит на рынке загородной недвижимости .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В субботу два белорусских пилота Александр Центер и Андрей Борисевич отправились в кругосветку на легком винтовом самолете Cessna 182T . Перед полетом в ангаре под Минском они показали нам, что берут с собой на борт, и рассказали, в какие глухие места по маршруту топливо пришлось забрасывать еще весной. «Я хочу Гренландию второй раз увидеть сверху, — у Андрея Борисевича романтичный настрой. — Настолько необычная и сумасшедше красивая страна! Две недели назад летел над Гренландией, а она покрыта огромным и очень высоким ледником. Восточная часть Гренландии настолько интересная: фьорды, каньоны, айсберги плавают. Я такого никогда не видел раньше. А если мы сейчас там еще и сядем где-то — вообще супер».





Пообщались с бывшим тренером барьеристки Алины Талай Виктором Мясниковым — он сейчас подготовил новую чемпионку Европы Эльвиру Герман. Между девочками, оказывается, есть какие-то обиды — они даже не общаются друг с другом. «Алина у меня тренировалась, потом работала в Австрии у Филиппа Уинфрида и в США, а потом приехала сюда, в Минск, и сказала, что будет сама тренировать себя. А я бы все равно ее не взял! Это не в моих правилах — возвращаться к работе с теми, кто от меня ушел. Кто-то из спортсменов, может, на меня обижается, что я их не держу. А что, я должен ходить и уговаривать человека, который сказал, что хочет уйти?» История тренера, который и сейчас не считает себя королем, — здесь .

Вот здесь — все о том, как повышали пенсионный возраст в странах бывшего СССР и сколько получают пенсионеры в Беларуси, Литве и других экс-республиках Союза. Оказывается, пенсии в этих странах — очень разные, но и в самой «богатой» Эстонии пенсионеры все равно живут довольно бедно.

А в Минске в выходные провели велопарад девушек и выбрали «Веломисс». Как это было — читайте и смотрите в нашем репортаже . Как мы любим яркие ивенты в нашей любимой столице — вам не передать!





Все новости субботы, 18 августа

Все новости воскресенья, 19 августа

Кстати. Если вы часто слушаете музыку в дороге и носите наушники с собой, то будьте осторожны: недавно у белоруса в кармане взорвались беспроводные Apple. Не повезло парню … Вам же — хорошей рабочей недели и удачи во всем.

Ваша редакция

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