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Акция "В центре внимания - дети" стартовала в Беларуси

20.08.2018 07:58 — Новости Общества | БелТА  
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Акция "В центре внимания - дети" стартовала в Беларуси
Фото из архива

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция МЧС "В центре внимания - дети" стартовала сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Акция приурочена к началу учебного года и пройдет в три этапа. С 20 по 31 августа мероприятия проведут в крупных торговых центрах и других объектах торговли. Работники МЧС и юные спасатели перед новым учебным годом расскажут о причинах возникновения ЧС, раздадут памятки и брошюры, напомнят родителям о том, что, собирая детей в школу, нужно не забывать обучать их правилам безопасности. В магазинах появятся не совсем обычные товары: комплекты боевой одежды спасателя, пожарные извещатели и огнетушители.

Проведение второго этапа запланировано на 1-14 сентября. Он будет включать профилактические беседы на школьных линейках, классных часах и родительских собраниях. Работники МЧС расскажут, как вести себя в экстремальных ситуациях. Помимо этого, в учреждениях образования пройдут плановые эвакуации и тематические уроки безопасности, а закрепить знания можно будет в многочисленных конкурсах и викторинах.

Во время третьего (заключительного) этапа 17-21 сентября работники МЧС посетят дошкольные учреждения. Спасатели в интересной и понятной малышам форме научат правильно звонить в МЧС, покажут, как покинуть задымленное помещение, посмотрят вместе с ребятами обучающий мультфильм "Волшебная книга". Также в программе театрализованные представления на тему безопасности. С родителями и педагогами обсудят главные аспекты детской безопасности и ответят на все интересующие вопросы.

Главная цель акции - привлечь внимание общественности к проблеме травматизма и гибели оставленных без присмотра детей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция МЧС "В центре внимания - дети" стартовала сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным...
 
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