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"Вести эфир на английском у нас могут единицы". Шоумен - о своей работе

20.08.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Подъем в четыре утра, работа, учеба, снова работа… Это не распорядок дня солдата в военной части, это — привычный день радио- и телеведущего. Как успевают всюду те, кто живет в постоянном цейтноте, и где найти время для учебы в графике, и без того расписанном по часам? Вместе со школой иностранных языков Streamline мы пообщались с ведущим «Добрай ранiцы, Беларусь!» Глебом Давыдовым и узнали, как распланировать день, если на повестке — сотня дел.

«Близкие давно привыкли, что я постоянно занят»

С Глебом мы встречаемся у него в офисе ― вместе с супругой он руководит компанией по организации праздников. Время, свободное от эфира, шоумен посвящает работе над проектами, переговорам с заказчиками.


― Мы проводим корпоративные мероприятия, свадьбы, дни рождения, презентации. Объем работы часто зависит от времени года. Например, зимой, в период новогодних праздников, заказов становится ожидаемо больше, — объясняет Глеб. — Наша компания ― это семейный бизнес. Наверное, если бы мы с женой вместе не работали, то практически не виделись бы. Близкие люди уже давно привыкли, что я постоянно занят.

Глеб Давыдов ― ведущий «Русского радио» и программы «Добрай раніцы, Беларусь» на телеканале «Беларусь 1». Однако по образованию он педагог, преподаватель физики и информатики.

― Радиоведущим я стал случайно. Думаю, так бывает в жизни многих людей: попал в нужное место в нужное время. В конце 90-х годов в Беларуси появилась новая радиостанция «Стиль». В штат набирали молодых ребят, причем для руководства не имело значения твое образование, главное ― желание работать. У меня тогда энтузиазма было хоть отбавляй, и обстоятельства сложились удачно. Один мой педагог говорил: «Иногда важно не столько желание, сколько желание этого желания».

Дорога к хорошей дикции и поставленному голосу оказалась для Глеба непростой.

― Когда устроился на «Радио Би-Эй», над навыками ведущего пришлось немало поработать. Радиостанция организовывала для диджеев еженедельные занятия с профессиональным педагогом по речи. Когда пришел в первый раз, оказалось, что я не умею говорить: у меня был высокий голос, слишком быстрая речь, неправильное произношение. Педагог сказала: «Боюсь, у вас ничего не выйдет». Но я безумно хотел работать на радио и попросил дать мне шанс. Преподаватель поставила такое условие: если через месяц она не заметит коренных изменений, то поставит мне профнепригодность. Я начал упорно заниматься. Было нелегко: после часа занятий чувствовал себя так, словно разгрузил несколько вагонов с углем. Но это дало великолепный результат.

За 20 лет работы на радио Глеб встретил в студии немало интересных гостей.

— Наверное, самым запоминающимся был эфир с Земфирой. У нее отменился концерт, и она неожиданно приехала к нам в студию. Певица оказалась очень неординарной личностью, непредсказуемым собеседником. Я рад, что мне удалось с ней пообщаться.


Ведущий признается, что сначала работа на ТВ его не сильно привлекала. Но все изменилось, когда шоумена пригласили вести утреннюю передачу.

― Программа «Добрай раніцы, Беларусь» идет в прямом эфире. И это особый адреналин. Работать в записи для меня неинтересно, — признается Глеб.

Ведущий утверждает, что иметь работу, которая нравится, ― большое счастье.

― Невероятное чувство, когда ты говоришь в микрофон и понимаешь, что тебя слышит огромная аудитория. Своим словом радиоведущие помогают людям, вселяют уверенность, добавляют в их жизни красок. Мы получаем много писем с благодарностью, а значит, приносим радость.

«Ведущих, которые могут вести эфир на английском, можно пересчитать по пальцам»

Каждый рабочий день у Глеба расписан по часам.

― Просыпаюсь в четыре утра, умываюсь и приезжаю в Белтелерадиокомпанию: к 5 я уже должен быть в студии. Утренний эфир на телевидении длится с шести до девяти. Затем возвращаюсь, завтракаю, выпиваю чашку кофе и отправляюсь на дневной эфир на радио. После двух часов у меня встречи с клиентами в компании. Потом снова на радио ― проводить вечерний стол заказов. Лишь к десяти вечера я дома.

Интересуемся, как ведущему удается взбодриться после раннего подъема.

― В отличие от коллег во время эфира я пью не кофе, а обычный кипяток. А не выглядеть уставшим на экране нам помогают гримеры, — шутит шоумен.

В своем плотном графике Глеб находит время и на занятия английским. Занятия проходят два раза в неделю: в дни, свободные от утреннего эфира, или сразу после него.


Фото из личного архива героя

― Английский мне необходим для работы. Сейчас наша компания разрабатывает ряд интересных проектов, и для их воплощения мне очень не хватает иностранного языка. Я ведущий, а значит, зарабатываю тем, что разговариваю с людьми. На мероприятиях, которые я провожу, часто присутствуют иностранцы, им надо что-то объяснять, — признается Глеб. — У нас в стране немногие ведущие могут свободно говорить на английском, тем более вести на нем эфир. Их можно пересчитать по двум или трем пальцам. Мне бы хотелось войти в число этих людей.

Ведущий утверждает, что по-настоящему учить язык он начал, только когда пришел в Streamline.

― Я жалею, что безответственно относился к урокам английского в школе ― упустил возможность. Мне не хватало практики. Если честно, я очень волновался, когда шел на занятие в первый раз. Я ведь в школе не был почти 20 лет ― уже и забыл, что это такое. Но страх быстро исчез. Мы с преподавателем легко нашли общий язык.

Глеб посещает не групповые, а индивидуальные занятия — с его графиком это удобнее.

― Преимущество языковых курсов в том, что педагог слышит твое произношение и сразу исправляет ошибки. Когда изучаешь язык самостоятельно, ты можешь даже не знать, правильно ли ты строишь предложения. Для этого нужен профессионал, — говорит ведущий. — Конечно, хотелось бы иметь больше времени для домашних заданий. Но я сразу согласовал этот момент с преподавателем, поэтому мы все стараемся делать на занятиях.


Фото из личного архива героя

«Лежишь на пляже без дела и понимаешь: чего-то не хватает»

Шоумен утверждает: самое важное в работе — это планирование.

― Эфиры на радио и телевидении никто подвинуть не может. Это незыблемые якорьки, от которых я отталкиваюсь. Обычно все дела держу в голове, но с возрастом это делать сложнее. Поэтому вношу все в планер на телефоне, очень помогает.

Шоумен признается, что сейчас 80% времени он уделяет работе, остальные 20 ― семье и друзьям.

― Успеваю ли я отдыхать? О, это скорее риторический вопрос, — смеется Глеб. — Хотелось бы, конечно, больше. Но бывает, приезжаешь в отпуск, лежишь дней пять на пляже без дела и понимаешь: чего-то не хватает. Наверное, это такая «болезнь». Я настолько привык к занятости, постоянным эфирам, что на отдыхе начинаю корить себя: почему в эту минуту я не зарабатываю деньги?

Чтобы отвлечься от работы, Глеб любит проводить время с друзьями.

― Мы собираемся на шашлыки, играем в покер или выезжаем куда-нибудь за границу. Например, недавно нам удалось попасть на концерт Beyonce и Jay-Z в Риме. Потрясающее мероприятие! Это запредельно космический уровень в области шоу-бизнеса. Работа ведущего требует колоссальной внутренней энергии: общаясь с людьми, ты полностью отдаешь им себя. Поэтому важно иногда сменить обстановку, перезагрузить мозг. Путешествия, кино, театр, книги, музыка ― все это помогает восполнить эмоции.

Партнер проекта:

Иностранный язык не только помогает преодолеть застенчивость, развивает мозг, но и сохраняет ясность ума в очень зрелом возрасте. Streamline — одна из крупнейших несетевых языковых школ Европы, здесь вас научат не лезть за словом в карман!

 
 
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Белорусский ведущий Глеб Давыдов - об утренних эфирах и плотном графике. *Партнерский материал
 
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