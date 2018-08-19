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На автостоянке оздоровительного комплекса в Чашникском районе сгорели три автомобиля
20.08.2018 08:28 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 20 августа. На автостоянке оздоровительного комплекса "Сосновый бор " возле деревни Столбцы Чашникского района минувшей ночью сгорели три автомобиля.
Как сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС, сообщение о загорании автомобиля на парковке поступило в 2.49.
В результате пожара повреждены три легковых автомобиля.
Причина пожара устанавливается.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 20 августа. На автостоянке оздоровительного комплекса "Сосновый бор " возле деревни Столбцы Чашникского района минувшей ночью сгорели три автомобиля. Как...
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