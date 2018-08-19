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На автостоянке оздоровительного комплекса в Чашникском районе сгорели три автомобиля

20.08.2018 08:28 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 20 августа. На автостоянке оздоровительного комплекса "Сосновый бор " возле деревни Столбцы Чашникского района минувшей ночью сгорели три автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС, сообщение о загорании автомобиля на парковке поступило в 2.49.

В результате пожара повреждены три легковых автомобиля.

Причина пожара устанавливается.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 августа. На автостоянке оздоровительного комплекса "Сосновый бор " возле деревни Столбцы Чашникского района минувшей ночью сгорели три автомобиля. Как...
 
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