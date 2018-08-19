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Со стеной для урн и местами для склепов. На границе Бобруйска обустраивают новое кладбище
20.08.2018 09:51 — Новости Общества | Tut.by
В Бобруйске обустраивают новое кладбище, рассчитанное на 9 тысяч могил. Оно находится на выезде из города на улице Могилевской за микрорайоном Титовка, сообщает
К 1 сентября планируют завершить первый пусковой комплекс кладбища. Сейчас коммунальники расчищают территорию от деревьев и кустарника, делают планировку.
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Новая территория для захоронений площадью 8 га находится около микрорайона Титовка.
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