Со стеной для урн и местами для склепов. На границе Бобруйска обустраивают новое кладбище

В Бобруйске обустраивают новое кладбище, рассчитанное на 9 тысяч могил. Оно находится на выезде из города на улице Могилевской за микрорайоном Титовка, сообщает bobr.by .

К 1 сентября планируют завершить первый пусковой комплекс кладбища. Сейчас коммунальники расчищают территорию от деревьев и кустарника, делают планировку.

Как сообщалось ранее , кладбище устраивают на месте уже имеющегося — территорию расширяют и благоустраивают. Вопрос о близком залегании грунтовых вод в этом месте снят после обследования — геологи утверждают что воды рядом нет. По плану, на этом кладбище отведут место и для семейных склепов, и для урн с прахом умерших, устроив для последних специальную стену с нишами. Сюда продлят маршрут общественного транспорта, рядом с кладбищем оборудуют автостоянку, построят туалет, планируют подвести и воду.