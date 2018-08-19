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Образы полешуков представит фотовыставка в Гомеле

20.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка «Палешукі» открывается 25 августа в музее истории города Гомеля (музее печати и фотографии), сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Основу экспозиции составят фотоработы Наталии Дорош. Снимки были сделаны с 1976 по 1985 годы. Черно-белые пленочные кадры показывают портреты жителей деревни Букча Лельчицкого района Гомельской области, жизнь в труде и быту, чарующие пейзажи.

«Представленные фото не подвергались редактированию или обработке. Работы искренние, пронзительные, как и главные герои сюжетов», — отметили в музее.

Наталия Дорош родилась в Гродно. Фотографией увлеклась с юных лет. Ее работы удостоены дипломов и наград республиканских и международных конкурсов.

Выставка «Палешукі» будет работать в музее истории города Гомеля по 25 сентября.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка «Палешукі» открывается 25 августа в музее истории города Гомеля (музее печати и фотографии), сообщили корреспонденту...
 
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