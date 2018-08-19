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Сморгонская ДЮСШ профсоюзов готова принять новых воспитанников

20.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В преддверии 1 сентября мы встретились с директором Сморгонской ДЮСШ профсоюзов Еленой Барташевич и поговорили с ней о подготовке спортшколы к новому учебному году.

Сморгонская ДЮСШ профсоюзов готова принять новых воспитанников

Парад во время праздника Дня работников физической культуры и спорта. Елена БАРТАШЕВИЧ (крайняя слева в первом ряду) с воспитанниками спортшколы.

- Елена Владимировна, что сегодня представляет собой ДЮСШ профсоюзов?

- Учреждение «Сморгонская районная детско-юношеская спортивная школа профсоюзов» образована 3 октября 2005 года. В школе культивируется один вид спорта - легкая атлетика (бег, прыжки, метания). На отделении занимается более 300 спортсменов - учащихся в возрасте от 7 до 17 лет, занятия проводят квалифицированные тренеры-преподаватели. Все занятия бесплатные. Проводятся они на базе СК «Юность» и в общеобразовательных школах города и района.

- Как выглядит начальная подготовка детей в спортшколе?

- Тренеры используют методику, разработанную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций «Детская легкая атлетика». Ребенок получает всестороннее развитие с использованием детского облегченного инвентаря, укрепляет здоровье. Специализация по выбранным видам легкой атлетики проходит к 14 годам.

- Совсем скоро новый учебный год. Что нового в учебном процессе будет у ДЮСШ профсоюзов?

- С 1 сентября на базе СШ №5 и СШ №7 будут функционировать спортивные классы по легкой атлетике для лучших учащихся. Здесь созданы все необходимые условия проведения тренировок, обучения и питания. Также учащиеся обеспечиваются спортивной формой и обувью. Для дальнейшего развития и повышения спортивного мастерства перспективные спортсмены передаются в Гродненское государственное училище Олимпийского резерва и Республиканский центр Олимпийский подготовки по легкой атлетике. В каникулярное время организуются спортивно-оздоровительные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием не только на территории Сморгонского района, но и в Болгарии.

- Кем гордится сегодня ДЮСШ профсоюзов?

- За время работы школы подготовлены: 1 мастер спорта международного класса Республики Беларусь, 9 мастеров спорта Республики Беларусь, 13 кандидатов в мастера спорта, 94 перворазрядника, более тысячи спортсменов выполнили массовые разряды. Спортсмены регулярно принимают участие в областных, республиканских соревнованиях и выезжают на международные турниры в Польшу, Литву и Россию. Многие воспитанники навсегда вписали свои имена в историю спорта не только Сморгонщины, Гродненщины, но и страны. Впервые  представитель Сморгони участвовал  в Олимпийских играх в Афинах в 2004 году – это был воспитанник Станислава Барташевича, мастер спорта международного класса, рекордсмен Европы среди молодежи в метании диска Александр Малашевич. Воспитанники спортивной школы неоднократно становились участниками Кубков и Чемпионатов Мира и Европы, победителями областных, республиканских и международных соревнований: Дмитрий Граматовский, Сергей Луковский, Шарлота Паэглите, Олег Магер, Евгений Головешкин, Николай Баран, Вероника Ракицкая, Екатерина Семак, Сергей Линчевский и многие другие.

Беседовал Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото из архива газеты «Светлы шлях». 

 
 
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В преддверии 1 сентября мы встретились с директором Сморгонской ДЮСШ профсоюзов Еленой Барташевич и поговорили с ней о подготовке спортшколы к новому учебному...
 
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