Бухгалтер столичной гимназии незаконно начисляла завышенные премии. На нее завели уголовное дело

Бухгалтер одной из столичных гимназий более полутора лет незаконно начисляла себе и другим работникам завышенные премии. В отношении нее возбудили уголовное дело, сообщает ГУВД Мингорисполкома.



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Установлено, что бухгалтер гимназии в Московском районе свыше полутора лет вела бухгалтерский учет с нарушением законодательства. С апреля 2016 года по декабрь 2017 года женщина начисляла сотрудникам необоснованно завышенные премии, в том числе и себе. В результате этого гимназией незаконно получены средства из бюджета Минска в размере свыше 68 тысяч рублей.

В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 428 УК Республики Беларусь (Служебная халатность). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.