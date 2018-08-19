ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бухгалтер столичной гимназии незаконно начисляла завышенные премии. На нее завели уголовное дело

20.08.2018 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бухгалтер одной из столичных гимназий более полутора лет незаконно начисляла себе и другим работникам завышенные премии. В отношении нее возбудили уголовное дело, сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Установлено, что бухгалтер гимназии в Московском районе свыше полутора лет вела бухгалтерский учет с нарушением законодательства. С апреля 2016 года по декабрь 2017 года женщина начисляла сотрудникам необоснованно завышенные премии, в том числе и себе. В результате этого гимназией незаконно получены средства из бюджета Минска в размере свыше 68 тысяч рублей.

В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 428 УК Республики Беларусь (Служебная халатность). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Со стеной для урн и местами для склепов. На границе Бобруйска обустраивают новое кладбище
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
20.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика