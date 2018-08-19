Продавец, он же заготовитель, грузчик, экспедитор





В современном обществе одной из чисто женских специальностей принято считать профессию продавца. Мы привыкли видеть за прилавком только представительниц прекрасного пола, и когда недавно я увидела в одном из глусских продуктовых магазинов продавца-мужчину, то сильно удивилась. А ведь раньше, например, в 1950-е годы, среди продавцов было немало мужчин.

Евгений Тимофеевич Шилов, ветеран Великой Отечественной войны, — один из тех, кто в послевоенные годы стоял у истоков возрождения торговли на селе. Начинал он свой трудовой путь в торговле в 1951 году в продовольственном магазине Заволочицкого совхозрабкоопа (совхозрабкооп — кооператив рабочих совхоза в СССР). О том, как развивалось торговое дело, какие были успехи, трудности в работе, и рассказал мне ветеран.

— Первые полгода после демобилизации, — вспоминает Евгений Тимофеевич, — я трудился в нашем совхозе в кочегарке. А потом директор пригласил меня на должность продавца в совхозрабкооп. Я согласился, и так получилось, что связал всю свою трудовую жизнь с торговлей (с 1951 по 1986 год). В 1951 году, когда я начинал работать, страна только-только выходила из тяжелейшего послевоенного кризиса. Все продовольственные товары, которые поступали ко мне в магазин, распределялись только на каждого рабочего совхоза строго по нормам. То есть, если положено на одного рабочего, например, 1 кг сахара, то больше я ему продать не могу. Жителям других деревень, которые не работали в совхозе, продукты не отпускались даже за деньги. Приходилось, правда, иногда нарушать это правило, жалко ведь людей, им тоже надо было как-то жить. К 1951 году в СССР официально карточная система была отменена, но лимит на продажу основных продуктов питания сохранялся еще долго. Работая в магазине, я подчинялся непосредственно директору совхоза, в то время Игнату Михайловичу Девго. Каждые десять дней ходил к нему с отчетом.

До Великой Отечественной войны в Заволочицах тоже были магазины — сельмаг, где продавали сельхозтовары, примитивную технику для крестьян, а еще продмаг, где торговали продуктами и промышленными товарами. Но загвоздка в том, что у крестьян не было денег, чтобы что-то купить. А как может развиваться торговля, когда нет покупательской способности? Поэтому сельчане ездили за необходимыми товарами на рынки в Глуск, Бобруйск, Старые Дороги. Ну а там уже осуществлялся натуральный обмен: продукты крестьянского труда на необходимые деревенским жителям товары.

В послевоенные годы мы, продавцы совхозрабкоопа, возрождали сельскую торговлю, можно сказать, с нуля. И у нас получилось. В те далекие годы, наверное, только мужчины и могли работать продавцами. Например, в нашей торговой зоне таких, как я, мужчин-продавцов работало восемь человек. Женщине было бы очень тяжело, ведь продавец совмещал еще и должности грузчика, заготовителя, товароведа, экспедитора… Ездили за товаром не только на машинах — иногда и на лошади приходилось самостоятельно добираться. Продавцом я отработал 11 лет, а затем меня избрали председателем совхозрабкоопа (позже он стал называться сельпо). В моей торговой зоне было 22 магазина. Я контролировал, чтобы в каждый из них вовремя завезли необходимый ассортимент товаров, помогал организовывать торговлю — скучать или отдыхать некогда было. Представьте, что в 1960-е годы в Заволочицах было 5 магазинов: мясной, продуктовый, промтоварный, хозяйственный и даже книжный. В маленьких деревнях, таких как Евсеевичи, Заполье, Поляна, где не было стационарных магазинов, работали ларьки. Интересно, что располагались они у продавца прямо в доме, а продавец работал не только в торговле, но и трудился в совхозе или колхозе. Кроме того, в нашей торговой зоне в сезон работало семь грибоварочных пунктов, в мясном магазине мы принимали (заготавливали) у населения мясо, ну и продавали его тут же. В Заволочицах была совхозная хлебопекарня. Хлеб для рабочих продавался на развес. Цена его устанавливалась за килограмм, а хлебные буханки выпекали весом по 2—3 килограмма. Чтобы хлеба хватало всем жителям Заволочиц и близлежащих деревень, пекари за один день делали две закладки. Со временем в Заволочицах построили столовую. Коллектив столовой по итогам соцсоревнований и по другим показателям не раз признавался лучшим в районе. Несмотря на то, что цены в нашей столовой были не очень высокие, мы добивались наибольшей выручки среди объектов общественного питания в районе. Во второй половине 1970-х годов местные женщины, когда были слишком заняты на работе и не успевали дома с готовкой, приноровились даже покупать в столовой для семейного обеда или ужина готовую еду.

Чтобы плодотворно работать, конечно же, нужно было постоянно повышать свой профессиональный уровень: я регулярно ездил на переподготовку и курсы повышения квалификации, которые организовывали при учебных заведениях торговли в Гомеле, Минске, Могилёве. Ну и, разумеется, помогало в работе общение с коллегами, обмен опытом на конференциях и других мероприятиях. Например, на одной из конференций каждый из участников должен был высказать свое мнение, ответив на вопрос «Что нужно сделать для того, чтобы в торговле стереть границу между селом и городом?». Я тоже представил свое видение этой проблемы. Написал о том, что нужно обеспечить товарами сельских жителей на уровне города, то есть провести специализацию торговли на селе, разнообразить и расширить ассортимент товаров.

В 1968 году за высокий профессионализм и отличную работу Указом Президиума Верховного Совета БССР Евгению Тимофеевичу Шилову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник торговли и общественного питания БССР». Кроме того, за свой труд ветеран награжден многочисленными Почетными грамотами и благодарственными письмами. Не один раз, еще работая продавцом, Евгений Тимофеевич выходил на первое место в районе по итогам соцсоревнований. И когда руководил Заволочицкой торговой зоной, тоже вместе с коллективом добивался успехов — были в районных лидерах.

В конце нашего разговора я попросила Евгения Тимофеевича, как человека, имеющего большой опыт в торговом деле, дать какой-то совет молодым коллегам.

— Современная торговля несравнима с той, в которой работал я, — сказал ветеран. — В магазине сейчас можно купить всё, чего только душа пожелает. А мы в свое время товары, можно сказать, доставали, добывали на больших складах, например, в Минске. Так что сейчас мои молодые коллеги, думаю, уже превзошли на несколько уровней нас, торговых работников советского времени. Единственный совет, который могу дать и который актуален всегда: быть внимательными к своим покупателям, учитывать их потребности и пожелания. Тогда и прибыль пойдет вверх, и работа будет приносить удовольствие.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

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