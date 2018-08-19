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До 26 градусов тепла ожидается 21 августа по юго-востоку Беларуси
20.08.2018 11:49 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 21 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - от плюс 20 градусов по северо-западу до 26 градусов по юго-востоку страны.-0-
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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 21 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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