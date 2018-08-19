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Школьная ярмарка в Кобрине

20.08.2018 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік  
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Школьная ярмарка в Кобрине

 25 августа в г. Кобрин состоится областная школьная ярмарка.

В программе:

продажа товаров школьного ассортимента

демонстрация детской одежды

работа игровых площадок

выступления коллективов художественной самодеятельности.

Приглашаем на ярмарку!

Начало в 10.00 на площадке у торгового центра «Полесье» (ул. Николаева, 50).

 

 
 
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 25 августа в г. Кобрин состоится областная школьная ярмарка.
 
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