|
Школьная ярмарка в Кобрине
20.08.2018 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік
25 августа в г. Кобрин состоится областная школьная ярмарка.
В программе:
продажа товаров школьного ассортимента
демонстрация детской одежды
работа игровых площадок
выступления коллективов художественной самодеятельности.
Приглашаем на ярмарку!
Начало в 10.00 на площадке у торгового центра «Полесье» (ул. Николаева, 50).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 августа в г. Кобрин состоится областная школьная ярмарка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)