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"Cела за руль моей машины и отвезла нас домой". Девушка благодарит незнакомцев, которые ей помогли

20.08.2018 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Надежда Савицкая из Жлобина. В этом году исполнилось десять лет, как не стало ее отца. Дочка с мамой поехали на кладбище. Перед возвращением у девушки сильно подскочило давление, руки немели. До приезда скорой Надю поддержали прохожие. Их имен она не помнит, но хочет всем сказать спасибо.


Надежда с дочкой Дашей. Фото: личный архив

В воскресенье в Жлобине было нежарко. Надежда сходила в церковь, в магазин, а потом они с мамой поехали на кладбище. По дороге девушка почувствовала себя дурно.

— Я сходила к папе на могилку, а когда вернулась, состояние ухудшилось, — вспоминает она тот день. — Руки немели, бросало то в пот, то в жар, говорить было сложно.

Мама быстро вызвала скорую. Ситуацию ухудшало и то, что с собой у женщин не оказалось даже воды. Аптечка была, но какое лекарство принимать, девушка не знала.

— Я не понимала, что со мной, — продолжает собеседница. — Помню, как мама повторяла: «Надя, Надя». Подошел какой-то мужчина, предложил воду, хотел отвезти нас в больницу. За ним — молодая пара, тоже спрашивали, чем помочь.

К счастью, скорая приехала быстро. У Нади было высокое давление, девушке сделали укол и предложили госпитализацию. Но она отказалась, хотелось домой.

— Мама стала искать, кто бы помог нам добраться домой, — рассказывает собеседница. — Нашлась девушка, которая предложила сесть за руль моей машины и отвезти нас. Честно, я даже лица ее не помню, но мама записала ее имя и фамилию — Ирина Чушенкова. Она из Жлобина, но живет в Минске.


Скриншот из группы «Типичный Жлобин»

Дома Надя проспала несколько часов. Сейчас состояние у нее отличное.

— Хочется сказать спасибо всем, кто меня поддержал, — написала Надя в группе «Типичный Жлобин» в соцсетях. — Без вас я бы не справилась. Очень рада, что у нас есть такие хорошие люди, которым небезразличны чужие проблемы.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье Надежда Савицкая с мамой поехали к покойному отцу на кладбище. Перед возвращением у девушки сильно подскочило давление, руки немели. До приезда...
 
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