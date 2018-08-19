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На неделе будет комфортная летняя погода преимущественно без осадков

20.08.2018 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Комфортная летняя погода продолжит радовать нас и на текущей неделе. Небольшое похолодание ожидается лишь в среду. Как отмечают в Белгидромете, температурный фон сейчас на 2−4 градуса превышает климатическую норму для этих чисел августа. Теплой остается вода в реках и водоемах страны.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ближайшие сутки атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря, принесет более свежий воздух. Температура воздуха в ночные и утренние часы +13…19 °С, а во второй половине она будет колебаться от +20 °С по северо-западу до +26 °С по юго-востоку страны. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Атмосферное давление будет расти.

В среду, 22 августа, власть над погодой в республике возьмет антициклон, сформированный в прохладной воздушной массе северных широт. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный умеренный, днем неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью понизится до +6…13 °С, днем воздух прогреется от +17 °С по северо-востоку до +24 °С по юго-западу страны.

В четверг сохранится влияние антициклона, смещающегося с Беларуси на центральные регионы Европейской России, и днем его холодная часть покинет нашу страну, а на юго-запад республики южный ветер станет поставлять более теплые воздушные массы. Ожидается без осадков. Температура воздуха ночью от +5 °С по востоку до +13 °С по юго-западу, днем +21…26 °С, в юго-западных районах воздух прогреется до +28 °С.

24 августа сохранится преобладание сухой погоды, только днем по западу Брестской области есть вероятность коротких летних дождей под аккомпанемент гроз. Температура воздуха ночью +9…16 °С, по востоку под утро воздух будет остывать до +6…8 °С, в дневные часы максимальная температура воздуха +22…28 °С, по юго-западу воздух прогреется до +30 °С.

По предварительному прогнозу, выходные могут испортить атмосферные фронты, которые принесут облака и дожди.

 
 
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По предварительному прогнозу выходные могут испортить атмосферные фронты, которые принесут облака и дожди.
 
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