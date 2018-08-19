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Теплая погода ожидается на текущей неделе в Беларуси

20.08.2018 12:43 — Новости Общества | БелТА  
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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода ожидается на этой неделе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Температурный фон на 2-4 градуса превышает климатическую норму для этих чисел августа. Теплой остается вода на реках и водоемах страны. По данным гидрологов, температура воды находится в основном в пределах 19-24 градусов тепла", - отметили синоптики.

В ближайшие сутки, 21 августа, температура в ночные и утренние часы составит 13-19 градусов тепла, а во второй половине суток температура будет колебаться от плюс 20 градусов по северо-западу до 26 градусов по юго-востоку страны. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Атмосферное давление будет расти.

В среду, 22 августа, власть над погодой в стране возьмет антициклон, сформированный в прохладной воздушной массе северных широт. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный умеренный, днем неустойчивый слабый. Температура ночью понизится до 6-13 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17 градусов по северо-востоку и до 24 градусов по юго-западу страны.

В четверг, 23 августа, сохранится влияние антициклона, смещающегося с Беларуси на центральные регионы европейской России, и днем его холодная часть покинет нашу страну, а на юго-запад республики южный ветер станет поставлять более теплые воздушные массы. Ожидается без осадков. Ночью будет от плюс 5 градусов по востоку до 13 градусов тепла по юго-западу, днем - 21-26 градусов выше нуля, в юго-западных районах воздух прогреется до 28 градусов.

В пятницу, 24 августа, по стране сохранится преобладание сухой погоды, только днем по западу Брестской области есть вероятность коротких летних дождей. Температура ночью составит от 9 до 16 градусов тепла, по востоку под утро воздух будет остывать до 6-8 градусов выше нуля. В дневные часы будет от 22 до 28 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до 30 градусов.

По предварительному прогнозу, выходные могут испортить атмосферные фронты, которые принесут облака и дожди.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода ожидается на этой неделе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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