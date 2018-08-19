ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пресс-конференция по развитию профессионального образования в Беларуси пройдет в БЕЛТА 22 августа

20.08.2018 12:40 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Пресс-конференция по развитию профессионального образования в Беларуси пройдет в БЕЛТА 22 августа
Фото из архива

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Новый учебный сезон в учреждениях профессионального образования Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 22 августа в 11.00.

В Беларуси завершается вступительная кампания на уровень среднего специального и профессионально-технического образования. Об итогах вступительной кампании, востребованных специальностях, новых подходах к организации и содержанию учебного процесса и планах по развитию профессионального образования расскажут представители Министерства образования и Республиканского института профессионального образования.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (8-029)-645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Новый учебный сезон в учреждениях профессионального образования Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ночь летучих мышей пройдет в Беловежской пуще 24 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
20.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика