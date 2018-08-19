Пресс-конференция по развитию профессионального образования в Беларуси пройдет в БЕЛТА 22 августа

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Новый учебный сезон в учреждениях профессионального образования Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 22 августа в 11.00.

В Беларуси завершается вступительная кампания на уровень среднего специального и профессионально-технического образования. Об итогах вступительной кампании, востребованных специальностях, новых подходах к организации и содержанию учебного процесса и планах по развитию профессионального образования расскажут представители Министерства образования и Республиканского института профессионального образования.

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