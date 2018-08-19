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Пробная перепись населения помогла в отработке новшеств - Белстат
20.08.2018 13:06 — Новости Общества | БелТА
Инна Медведева. Фото из архива
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пробная перепись в Молодечненском районе значительно помогла в подготовке к переписи населения Беларуси в 2019 году, в том числе методологических и технических новинок. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.
"Результаты проведенной пробной переписи населения в Молодечненском районе в 2017 году нас полностью устроили. Мы получили понимание вопросов, которые будут в опроснике основной переписи. Всего их 49. Скорректировали непонятные вопросы и отработали программный продукт", - сказала Инна Медведева.
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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пробная перепись в Молодечненском районе значительно помогла в подготовке к переписи населения Беларуси в 2019 году, в том числе...
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