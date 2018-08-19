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Планшеты ускорят опрос при переписи населения 2019 года в три раза - Белстат
20.08.2018 13:08 — Новости Общества | БелТА
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время заполнения переписного листа при опросе благодаря использованию планшетов с загруженным программным продуктом сократится в три раза. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как показала пробная перепись, благодаря использованию программного продукта время заполнения переписного листа сократилось в три раза", - сказала Инна Медведева.
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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время заполнения переписного листа при опросе благодаря использованию планшетов с загруженным программным продуктом сократится в...
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