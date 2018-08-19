Стало известно, за что распустили правительство

Александр Лукашенко рассказал, что был недоволен поведением правительства, раскритиковав своих чиновников практически за все возможное.

После смены правительства и большого разгона в Орше, Александр Лукашенко собрал совещание , на котором рассказал, почему старое правительство было распущено. Президент раскритиковал бывшее руководство правительства буквально за все: за желание провести приватизацию предприятий на не самых лучших условиях, отказе поднимать зарплату до 1000 рублей, и желании повысить стоимость услуг ЖКХ на 100% единовременно.

«Что бы мы получили? Минимум - недовольство народа и неплатежи. Люди не смогли бы оплатить тот уровень коммунальных услуг, который был бы предъявлен. Поэтому четко был дан мною ответ на этот вопрос в ходе еще предвыборной кампании: по мере роста заработной платы мы будем потихоньку увеличивать плату за коммунальные услуги со стороны населения. И договорились - $5 ежегодно. Нет, этого мало, и начинается волокита на весь мир. Так велись переговоры с МВФ. Президент ставит одну задачу, а здесь опять пытаются протолкнуть в правительстве, да и Национальном банке, не мытьем, так катанием эту так называемую либеральную позицию, безмозглую позицию», - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что главной причиной отставки правительства стала безответственности и волокита.

«Только осталось повесить над ними лозунг: "Мы самые умные и великие!" На любое предложение, которое касается жизни нашего общества и жизни наших людей, - "понос" слов: "это не можем", "это не нужно", "задавить", "задушить" и так далее. Этот курс неприемлем. Но когда перестали исполнять поручения, которые даны президентом публично, когда в результате народ смотрит и думает: так, президент же поручил, почему ж его правительство не исполняет… Вот это и было последней каплей, которая переполнила эту чашу», - заявил Лукашенко, добавив: «Притом я вел себя абсолютно честно в отношении этих должностных лиц. Два года назад поставив задачу, я два года талдычил им и рассказал уже, что надо делать. Выходит так: задачу президент поставил, потом рассказал, как выполнять эту задачу... Видит, что не выполняется, - пошел выполнять сам. В таком случае зачем такое правительство?».

Справка БДГ

Теперь уже бывший глава белорусского правительства Андрей Кобяков был назначен не свой пост в конце 2014 года. Назначая его, Лукашенко говорил: «Особое значение я придаю нынешним кадровым решениям, призванным укрепить экономический блок. Будет нормально работать экономика - будут и финансы, и валюта, а значит, и стабильность в нашем обществе. И народ никогда не предъявит нам излишних претензий».