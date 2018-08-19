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"Я не участвовала ни в каких оргиях". Настя Рыбка заявила в суде о невиновности

20.08.2018 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В суде таиландского города Паттайи Анастасия Вашукевич (Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) заявили о своей невиновности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аналогичной позиции придерживаются еще шестеро задержанных по этому делу граждан России и Беларуси. Все они намерены доказывать законность тренинга.

«Я буду доказывать, что наш тренинг был просто тренингом, что он не нарушал закон и что намерения нарушить таиландское законодательство у нас не было», — сказал Кириллов.

«Я не участвовала ни в каких оргиях, когда я была здесь, во время семинара, по ночам я спокойно спала в своем номере в гостинице», — сказала Вашукевич.


Фото: twitter/RIA_Worldnews

Остальные подсудимые заявили, что были лишь слушателями или участниками тренинга, а не организаторами, и к тому же оплатили участие в нем.

Как отмечается, что признание вины по таиландскому законодательству является основанием для избрания судом наказания, составляющего половину срока тюремного заключения, положенного по соответствующим статьям уголовного кодекса.

Следующее заседание суда назначено на 20 августа.

В феврале полиция Таиланда задержала Рыбку, Лесли и еще восемь человек за проведение нелегального секс-тренинга.

В настоящее время Рыбку в Таиланде обвиняют по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.

 
 
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Аналогичной позиции придерживаются еще шестеро задержанных по этому делу граждан России и Беларуси. Все они намерены доказывать законность тренинга.
 
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