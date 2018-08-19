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"В целях экономии". Почему гродненцы должны бродить по ночным улицам в темноте

20.08.2018 14:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Ночные прогулки по летнему Гродно — что может быть лучше? Правда, часто жителям и туристам приходится бродить по ночным улицам в темноте. Про темноту на улицах портал Hrodna.life поговорил с гродненцами, гостями города и «Горсветом».


Фото: @romankataev3, instagram.com

Туристы не понимают

Туристы из Литвы Йонас и Оно были не в восторге, когда вечерняя прогулка по городу превратилась в блуждания по темным улицам.

«Гродно — очень красивый город, хотелось посмотреть на него ночью. Днем заметили, что почти на каждом здании в центре установлена ​​подсветка, но она почему-то на большинстве зданий не работала. А после полуночи в городе стало очень темно. И это в субботу, когда на улицах еще было многолюдно и работало много развлекательных заведений».

Свет до полуночи

Всего по состоянию на 17 августа освещение включается в 21.35, а отключается в 5.28, рассказали Hrodna. life в «Горсвете».

До полуночи освещение в центре работает полностью, а после переводится в ночной режим с целью экономии. За пределами центра в «экономный режим» город погружается после 22.00.

Утреннее включение — 28 минут

В таких районах, как Понемунь, Зарица, Барановичи и других, после первого часа ночи освещение исчезает вплоть до пяти утра. На сегодняшний день освещение возвращается перед рассветом на 28 минут. С приближением зимнего периода время утреннего включения постепенно растягивается до нескольких часов.

Дополнительная подсветка и иллюминация в городе работают до 22.00 в рабочие дни и до 23.00 в выходные, а в праздники даже до часа ночи.

Решает не «Горсвет»

С вопросами по поводу продолжительности осветительного периода в «Горсвет» обращается немного людей. «Было несколько звонков из нового района Лососно-4, а так люди уже в курсе», — сказали нам.

Кстати, это не «Горсвет» решает вопросы по продолжительности работы освещения. Графики составляют в исполкомах и согласовывают с ГАИ. Поэтому, когда у людей возникают вопросы, им нужно обращаться в исполком.

Собачник не в восторге

Ранним переводом освещения в экономный режим недовольны собачники. Михаил говорит, что летом довольно часто приходится выходить на прогулку с собакой около полуночи. Возвращаться домой по полутемному городу не очень приятно. Михаил считает, что срок полноценного освещения следует продлить, по крайней мере в теплое время года.

«Приятно в жаркие летние дни выйти на прогулку с собакой и прогуляться час-другой по ночному городу», — говорит Михаил и добавляет, что однажды из-за недостаточного освещения люди испугались его собаки.

Со светом — безопаснее

19-летняя Мария также не против, чтобы освещение работало дольше. «Много баров и кафе работают после полуночи. Возвращаться домой нужно в темноте», — говорит она и добавляет: если на улице хорошее освещение, чувствуешь себя безопаснее. По мнению горожанки, в летний период по крайней мере в центре освещение должно работать полностью до рассвета.

А как думаете вы?

 
Теги: Гродно
 
 
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Ночные прогулки по летнему Гродно - что может быть лучше? Правда, часто жителям и туристам приходится бродить по ночным улицам в темноте. Про темноту на улицах...
 
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