Конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново выпустит в обращение Министерство связи и информатизации

Министерство связи и информатизации 17 августа выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново, сообщили в РУП «Белпочта».



В правом верхнем углу конверта изображена марка в виде нескольких книг, свитков, горящей свечи, часов и чернильницы с пером. В левом нижнем углу нарисована центральная площадь Иваново, где находятся Покровская церковь, Крестовоздвиженский костел и здание райисполкома. Также конверт украшен эмблемой Дня письменности и гербом города. Художником конверта и спецштемпеля является Татьяна Дольская. Над дизайном работала Марина Витковская. Его тираж составит 20 тыс. экземпляров.