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Конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново выпустит в обращение Министерство связи и информатизации
20.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Министерство связи и информатизации 17 августа выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново, сообщили в РУП «Белпочта».
Памятное гашение пройдет 2 сентября в отделении почтовой связи № 3 Иваново – столице
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Конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново выпустит в обращение Министерство связи и информатизации
> Министерство связи и информатизации 17 августа выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново, сообщили в РУП...
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