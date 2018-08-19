ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново выпустит в обращение Министерство связи и информатизации

20.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Министерство связи и информатизации 17 августа выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново, сообщили в РУП «Белпочта».

Конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново выпустит в обращение Министерство связи и информатизации
В правом верхнем углу конверта изображена марка в виде нескольких книг, свитков, горящей свечи, часов и чернильницы с пером. В левом нижнем углу нарисована центральная площадь Иваново, где находятся Покровская церковь, Крестовоздвиженский костел и здание райисполкома. Также конверт украшен эмблемой Дня письменности и гербом города. Художником конверта и спецштемпеля является Татьяна Дольская. Над дизайном работала Марина Витковская. Его тираж составит 20 тыс. экземпляров.

Памятное гашение пройдет 2 сентября в отделении почтовой связи № 3 Иваново – столице XXV Дня белорусской письменности.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Министерство связи и информатизации 17 августа выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново, сообщили в РУП...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Гиппо" планируют открыть в Витебске в декабре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
20.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика