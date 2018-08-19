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"Гиппо" планируют открыть в Витебске в декабре

20.08.2018 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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На пересечении проспекта Белобородова, улиц Буденного и Димитрова, возле завода «Вистан», строится гипермаркет сети «Гиппо». Портал vitebsk.biz узнал, когда планируют открыть магазин.


«Гиппо» — новая сеть для Витебска. Первый гипермаркет открыли в 2015 году в Минске, сегодня в столице уже 10 магазинов. По одному гипермаркету работают в Могилеве и Гомеле. Если строительство пойдет по плану, то торговая точка в Витебске станет 13-й. Сеть принадлежит иностранному унитарному предприятию «БелВиллесден».

— Планируем к декабрю этого года уже открыть торговый центр, — сообщил начальник отдела развития предприятия «БелВиллесден» Олег Копылов. — Планируем и кое-какое благоустройство. В частности, это расширение дороги на улице Димитрова — здесь будут три полосы вместо двух.

В гипермаркете разместятся отделение банка, кафе на 50 мест, аптека, магазин цветов и мелкие торговые точки (одежда, бижутерия, косметика). Для покупателей устроят две наземные парковки с удобными заездами с улиц Димитрова и Буденного (примерно на 350 автомобилей).

— Вас не смущает, что недалеко находится «Корона»?

— Абсолютно нет. В Минске мы тоже недалеко от «Короны». «Гиппо» отвечает за качество, и люди к нам идут.

«Гиппо» в Витебске уже ищет сотрудников — есть более 10 вакансий. В частности, магазину нужны грузчик, водитель погрузчика, заведующие.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Компания-владелец торговой сети планирует и благоустройство окружающей территории. В частности, это расширение дороги на улице Димитрова - здесь будут три полосы...
 
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