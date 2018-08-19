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В Леонишено пройдёт конкурс «Властелин села»
20.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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26 августа в аг. Леонишено состоится районный этап «Наша хата ўсім багата» республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села — 2018».
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> 26 августа в аг. Леонишено состоится районный этап «Наша хата ўсім багата» республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села —...
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