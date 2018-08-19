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Объявлена акция «Внимание-дети!»

20.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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22 августа 2018 года в 12.00 в Доме торговли Верхнедвинский РОЧС проводит республиканскую акцию «В центре внимания — дети», на которую приглашает взрослых и детей.

Мероприятие приурочено к началу нового учебного года. Вас ждут конкурсы, игры и викторины, а также множество бесплатных подарков от спасателей. Будет весело и интересно!
Справочную информацию можно получить у инспектора пропаганды Верхнедвинского РОЧС Кристины Анатольевны Домасевич по тел.+375333434629.

 
 
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> 22 августа 2018 года в 12.00 в Доме торговли Верхнедвинский РОЧС проводит республиканскую акцию «В центре внимания — дети», на которую приглашает взрослых и детей....
 
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