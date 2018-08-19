Объявлена акция «Внимание-дети!»

22 августа 2018 года в 12.00 в Доме торговли Верхнедвинский РОЧС проводит республиканскую акцию «В центре внимания — дети», на которую приглашает взрослых и детей.

Мероприятие приурочено к началу нового учебного года. Вас ждут конкурсы, игры и викторины, а также множество бесплатных подарков от спасателей. Будет весело и интересно!

Справочную информацию можно получить у инспектора пропаганды Верхнедвинского РОЧС Кристины Анатольевны Домасевич по тел.+375333434629.