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Объявлена акция «Внимание-дети!»
20.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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22 августа 2018 года в 12.00 в Доме торговли Верхнедвинский РОЧС проводит республиканскую акцию «В центре внимания — дети», на которую приглашает взрослых и детей.
Мероприятие приурочено к началу нового учебного года. Вас ждут конкурсы, игры и викторины, а также множество бесплатных подарков от спасателей. Будет весело и интересно!
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> 22 августа 2018 года в 12.00 в Доме торговли Верхнедвинский РОЧС проводит республиканскую акцию «В центре внимания — дети», на которую приглашает взрослых и детей....
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