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Всемирный банк планирует выделить 1,9 млн долларов на проведение переписи населения в 2019 году

20.08.2018 16:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Всемирный банк планирует выделить 1,9 млн долларов в качестве помощи на проведение переписи населения в Беларуси в 2019 году, сообщила 20 августа на пресс-конференции в Минске председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

По ее словам, подписание соглашения с ВБ находится в стадии завершения. С учетом того, что в ходе пробной переписи населения в Молодечно в прошлом году треть граждан заявили о готовности ответить на вопросы по интернету, Всемирный банк выступил с предложением о гранте, чтобы обеспечить подготовку интернет-переписи, сказала Медведева.

— Сумма в 1,9 млн пойдет на создание программного продукта и на закупку части планшетов, которые будут использованы в ходе переписи, — сообщила глава Белстата.

Продолжаются также переговоры с ЮНФПА.

— Организация уже оказала спонсорскую помощь и профинансировала социальный ролик к пробной переписи населения, которая прошла в Молодечненском районе Минской области в 2017 году. Ролик можно было увидеть на всех республиканских телеканалах. Говорить о сумме новой помощи пока рано, работа продолжается. Эти деньги пойдут исключительно на информационно-разъяснительную работу, — сказала Медведева.

На закупку планшетов будет направлена и часть выделенных спонсорских средств белорусских организаций. «Для минимизации финансовых затрат на перепись населения часть планшетов предполагается взять во временное пользование с последующим их возвратом собственнику. Уже есть договоренность с Минздравом и Минобразования», — сказала руководитель Белстата.

С учетом проведения интернет-переписи планируется сократить закупку планшетов до 12 тыс.

Медведева также сообщила, что в настоящее время ведется разработка программы формирования итоговых данных переписи населения (список вопросов), создание системы защиты информации, которая будет получена в ходе переписи населения.

— Большое внимание уделяется упорядочению названий улиц, нумерации домов и квартир в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. С этой целью выборочно осуществляются проверки адресного хозяйства. Для устранения выявленных в ходе проверок недостатков (отсутствие номера дома, аншлага) информируются местные органы власти. В ноябре текущего года планируется начать работу регистраторов, которые проверят все помещения, где проживают люди. Их адреса будут занесены в базу переписных планшетов, — сказала Медведева.

При этом, заметила она, пробная перепись показала, что время заполнения анкеты на электронном устройстве по сравнению с бумажным носителем сократилось в три раза до пяти минут.

 
Теги: Минск
 
 
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Всемирный банк планирует выделить 1,9 млн долларов в качестве помощи на проведение переписи населения в Беларуси в 2019 году, сообщила 20 августа на пресс-конференции...
 
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