В пятницу, 17 августа, в ресторане «Поедем поедим» около Куропат прошла свадьба. Возле урочища, по словам Дмитрия Дашкевича, вечером был салют. Мы узнали, что по этому поводу думает один из учредителей ресторана Леонид Зайдес.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лидер незарегистрированного «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич снял, как на территории ресторана «Поедем поедим» на восточной стороне танцевала компания людей, а музыка была слышна и рядом с крестами, где стоял Дашкевич.

Вечером активист заснял салют вблизи урочища Куропаты. В комментариях Дашкевичу прислали фотографии с пустыми коробками от фейерверка вблизи забора ресторана, со стороны дороги.

После этого случая в Сети появилась петиция , которая уже собрала более 700 подписей и которую планируют направить в Генеральную прокуратуру. В обращении активисты призывают провести проверку, а также выписать предписание о закрытии ресторана СООО «Белрестинвест» из-за «неоднократных нарушений существующих обременений, указанных в ответе генпрокуратуры от 13.07.2018 за номером 0703−446−2012».

Ведь ранее в ответе активисту Антону Мотолько Генпрокуратура сообщала , что по ПДП земельный участок, где расположено заведение, имеет обременения в использовании.

— С восточной стороны ресторана исключаются все виды «громких мероприятий», организации отдыха на открытом воздухе. Данное ограничение касается всех форм отдыха в связи с необходимостью исключить нарушение сакрального характера примыкающей с восточной стороны историко-культурной ценности.

Леонид Зайдес: «На подконтрольной мне территории салюта не было»

Эту ситуацию мы попросили прокомментировать одного из учредителей ресторана Леонида Зайдеса.

— Свадьба была, этого никто не отрицает. А салюта не было. Притом свадьба на девять человек, это разве свадьба? Люди сделали предзаказ, пришел мужчина в костюме, невеста в белом платье, даже не в фате. Мне их что, выгнать? Они просто расписались. Эта видеозапись сделана не на моей территории. Есть моя территория, за которую я отвечаю. На подконтрольной мне территории салюта не было.

Бизнесмен говорит, что у него есть видеозапись, которая это подтверждает.

Зайдес поясняет, что для него мероприятие — это когда арендуют ресторан, приезжает кортеж, невеста в фате, свидетели, музыка. «Но этого не было, не угадали», — подчеркивает он.

— А то, что происходит за пределами территории… Ну вы поймите правильно. Вызывайте тогда милицию, я за ту территорию ответственности не несу. А так называемая свадьба, наверное, была. Но она была без музыки, без ничего, телевизор работал. Было девять человек. Кортежа и лимузинов не было.

— Мог ли быть фейерверк, например, около заправки?

— Наверное, такое быть могло. Я не буду отрицать, я там не присутствовал.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Зайдес подчеркнул, что обременения в использовании территории касаются только восточной стороны. Это сторона Куропат.

— Если я зайду с другой стороны — со стороны входа, то обременений нет. И салют могу там пускать по логике. Никто мне ничего не сможет тут сказать.

Что говорил Зайдес на пресс-конференции

Что касается обещаний не устраивать громких мероприятий, которые Зайдес от лица всех учредителей давал на пресс-конференции в июле, то, по его словам, мы неправильно их понимаем.

— Вы неправильно трактуете мои предложения и слышите так, как хотите. Я предлагал здравомыслящим переговорщикам сесть за стол переговоров, тогда я могу пойти на какие-то уступки. Но я никому ничего не обещал, а предлагал. Я и сейчас предлагаю, а реакции нет. Если вы четко текст послушаете, то это было в виде предложения: может быть, мы тогда пообещаем, что не будет того, того и того. Может быть — если мы там о чем-то начнем договариваться. В случае, когда нет договорных отношений — значит, я никому ничего не обещал.

Эту часть выступления на пресс-конференции мы публикуем без монтажа и склеек. Зайдес говорит о том, что он готов взаимодействовать с активистами для создания мемориала, затем рассказывает про законность постройки. Далее он упоминает о моральной позиции учредителей ресторана. Говорит о том, что это семейное заведение. А потом мы слышим слова об обязательствах.

— Мы готовы взять на себя определенные обязательства и они будут заключаться в следующем: на открытой территории не будет звучать громкая живая музыка и не будет развлекательных музыкальных программ, будут только трансляции ТВ. В основном это спортивные программы. Мы не будем проводить громкие мероприятия и фестивали. Не будет салютов и фейерверков, я могу сегодня это гарантировать от лица всех учредителей.

Дальше он показывает письмо с обращением в Минкульт, в котором компания предлагает финансировать мемориал в Куропатах, и говорит, что этот документ есть в ведомстве. Но как мы выяснили ранее, в Минкульте этого документа нет.