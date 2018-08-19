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В "Поедем поедим" отмечали свадьбу. Зайдес: "Салюта на моей территории не было"
20.08.2018 16:45 — Новости Общества | Tut.by
В пятницу, 17 августа, в ресторане «Поедем поедим» около Куропат прошла свадьба. Возле урочища, по словам Дмитрия Дашкевича, вечером был салют. Мы узнали, что по этому поводу думает один из учредителей ресторана Леонид Зайдес.
Лидер незарегистрированного «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич снял, как на территории ресторана «Поедем поедим» на восточной стороне танцевала компания людей, а музыка была слышна и рядом с крестами, где стоял Дашкевич.
Вечером активист заснял салют вблизи урочища Куропаты. В комментариях Дашкевичу прислали фотографии с пустыми коробками от фейерверка вблизи забора ресторана, со стороны дороги.
После этого случая в Сети появилась
Ведь ранее в ответе активисту Антону Мотолько Генпрокуратура
— С восточной стороны ресторана исключаются все виды «громких мероприятий», организации отдыха на открытом воздухе. Данное ограничение касается всех форм отдыха в связи с необходимостью исключить нарушение сакрального характера примыкающей с восточной стороны историко-культурной ценности.
Леонид Зайдес: «На подконтрольной мне территории салюта не было»
Эту ситуацию мы попросили прокомментировать одного из учредителей ресторана Леонида Зайдеса.
— Свадьба была, этого никто не отрицает. А салюта не было. Притом свадьба на девять человек, это разве свадьба? Люди сделали предзаказ, пришел мужчина в костюме, невеста в белом платье, даже не в фате. Мне их что, выгнать? Они просто расписались. Эта видеозапись сделана не на моей территории. Есть моя территория, за которую я отвечаю. На подконтрольной мне территории салюта не было.
Бизнесмен говорит, что у него есть видеозапись, которая это подтверждает.
Зайдес поясняет, что для него мероприятие — это когда арендуют ресторан, приезжает кортеж, невеста в фате, свидетели, музыка. «Но этого не было, не угадали», — подчеркивает он.
— А то, что происходит за пределами территории… Ну вы поймите правильно. Вызывайте тогда милицию, я за ту территорию ответственности не несу. А так называемая свадьба, наверное, была. Но она была без музыки, без ничего, телевизор работал. Было девять человек. Кортежа и лимузинов не было.
— Мог ли быть фейерверк, например, около заправки?
— Наверное, такое быть могло. Я не буду отрицать, я там не присутствовал.
Зайдес подчеркнул, что обременения в использовании территории касаются только восточной стороны. Это сторона Куропат.
— Если я зайду с другой стороны — со стороны входа, то обременений нет. И салют могу там пускать по логике. Никто мне ничего не сможет тут сказать.
Что говорил Зайдес на пресс-конференции
Что касается обещаний не устраивать громких мероприятий, которые Зайдес от лица всех учредителей давал на
— Вы неправильно трактуете мои предложения и слышите так, как хотите. Я предлагал здравомыслящим переговорщикам сесть за стол переговоров, тогда я могу пойти на какие-то уступки. Но я никому ничего не обещал, а предлагал. Я и сейчас предлагаю, а реакции нет. Если вы четко текст послушаете, то это было в виде предложения: может быть, мы тогда пообещаем, что не будет того, того и того. Может быть — если мы там о чем-то начнем договариваться. В случае, когда нет договорных отношений — значит, я никому ничего не обещал.
Эту часть выступления на пресс-конференции мы публикуем без монтажа и склеек. Зайдес говорит о том, что он готов взаимодействовать с активистами для создания мемориала, затем рассказывает про законность постройки. Далее он упоминает о моральной позиции учредителей ресторана. Говорит о том, что это семейное заведение. А потом мы слышим слова об обязательствах.
— Мы готовы взять на себя определенные обязательства и они будут заключаться в следующем: на открытой территории не будет звучать громкая живая музыка и не будет развлекательных музыкальных программ, будут только трансляции ТВ. В основном это спортивные программы. Мы не будем проводить громкие мероприятия и фестивали. Не будет салютов и фейерверков, я могу сегодня это гарантировать от лица всех учредителей.
Дальше он показывает письмо с обращением в Минкульт, в котором компания предлагает финансировать мемориал в Куропатах, и говорит, что этот документ есть в ведомстве. Но как мы
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Мы также узнали, что по этому поводу думает один из учредителей ресторана Леонид Зайдес.
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