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В Кировском районе человек заблудился в лесу: спасен!

20.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
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В Кировском районе человек заблудился в лесу: спасен!

Все чаще и чаще с наступлением «грибного» сезона спасатели привлекаются для поиска людей в лесных массивах. Любители «тихой охоты» уходят в лес и не задумываются, что могут потеряться.

Как рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский, в минувшее воскресенье в Кировский РОЧС поступило сообщение о заблудившемся человеке, жителе г.Кировска, который сбился с маршрута в лесу около п.Скачек Боровицкого сельского Совета. Для поиска были задействованы работники Кировский РОЧС и РОВД, ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» и спасатели с собаками Республиканского отряда специального назначения МЧС Республики Беларусь. Спустя 7 часов спасателями РОСН гражданин был обнаружен, в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, что аналогичный случай был и в июне месяце текущего года.

Уважаемые любители сбора ягод и грибов, прислушайтесь к рекомендациям спасателей! Походы в лес необходимо планировать заранее. При этом нужно сообщить родным о предварительном времени возвращения. С собой обязательно нужно взять заряженный мобильный телефон, воду, а при необходимости и лекарства. Перед тем, как отправиться за грибами и ягодами, не лишним будет изучить карту местности.

Подробнее о правилах безопасности можно прочесть в разделе «Будь готов!» на сайте МЧС, а тест «Если заблудились в лесу» в мобильном приложении «Помощь рядом» поможет проверить и закрепить знания.

 
 
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Все чаще и чаще с наступлением «грибного» сезона спасатели привлекаются для поиска людей в лесных массивах. Любители «тихой охоты» уходят в лес и не...
 
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