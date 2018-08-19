На приеме у сенатора и депутата парламента: «Людям надо проявлять благоразумие»

В общественной приемной Березовского райисполкома 10 августа провели прием граждан член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь В.И. Чайчиц и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Березовскому избирательному округу №9 Л.И. Качина (на снимке в центре).

Этот их совместный приезд в регион был не случайным. У жителей Березовского и Пружанского районов накопился ряд вопросов, требующих сугубо юридического толкования. Да и обычно к сенатору, занимающему высокий пост председателя республиканской коллегии адвокатов, стремятся попасть на личный прием многие граждане. Кто-то высказывает боль своей души, оспаривая уже принятые судами решения, некоторые просят совета и консультации по юридическим вопросам, другие приходят за защитой и помощью по отстаиванию своих прав. На приеме также присутствовал заместитель начальника Березовского РОВД Я.С. Самосюк.

Виктор Иванович и Леонид Иванович внимательно выслушали каждого, дав компетентные ответы. Да, есть ситуации, требующие вмешательства сенатора и депутата, коль это не удается решить на местном уровне. Но в половине случаев речь шла о непонимании среди соседей, которые ведут между собой многолетние войны за клочки земли. Несмотря на имеющиеся документы, четко обозначающие границы земельных участков, каждый старается отнять хоть немножко в свою пользу. И на какие только не идут ухищрения: возводят самовольные постройки – сараи и гаражи, прокладывают коммуникации, переносят заборы, устраивают себе дороги. Двух таких соседок прямо во время приема пытались вразумить и примирить сенатор и депутат парламента, предложив обратиться к медиатору – специалисту, который решает такие вопросы в досудебном порядке. У некоторых уже есть на руках и решение суда, но оно не исполняется. В.И. Чайчиц постоянно убеждает людей, что жить надо по закону, и никто не имеет права игнорировать вынесенные судом решения. Жаль, что многие этого не хотят понимать, забрасывают инстанции жалобами, отвлекают занятых людей, ходят по судам. Никто не хочет уступать и сделать шаг навстречу, чтобы положить междуусобным войнам конец.

К сожалению, вопрос правовой грамотности граждан продолжает оставаться проблемным, и каждый должен задуматься над своими поступками, прежде чем портить жизнь себе и другим.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.