ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На приеме у сенатора и депутата парламента: «Людям надо проявлять благоразумие»

20.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

В общественной приемной Березовского райисполкома 10 августа провели прием граждан член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь В.И. Чайчиц и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Березовскому избирательному округу №9 Л.И. Качина (на снимке в центре).

Этот их совместный приезд в регион был не случайным. У жителей Березовского и Пружанского районов накопился ряд вопросов, требующих сугубо юридического толкования. Да и обычно к сенатору, занимающему высокий пост председателя республиканской коллегии адвокатов, стремятся попасть на личный прием многие граждане. Кто-то высказывает боль своей души, оспаривая уже принятые судами решения, некоторые просят совета и консультации по юридическим вопросам, другие приходят за защитой и помощью по отстаиванию своих прав. На приеме также присутствовал заместитель начальника Березовского РОВД Я.С. Самосюк.

Виктор Иванович и Леонид Иванович внимательно выслушали каждого, дав компетентные ответы. Да, есть ситуации, требующие вмешательства сенатора и депутата, коль это не удается решить на местном уровне. Но в половине случаев речь шла о непонимании среди соседей, которые ведут между собой многолетние войны за клочки земли. Несмотря на имеющиеся документы, четко обозначающие границы земельных участков, каждый старается отнять хоть немножко в свою пользу. И на какие только не идут ухищрения: возводят самовольные постройки – сараи и гаражи, прокладывают коммуникации, переносят заборы, устраивают себе дороги. Двух таких соседок прямо во время приема пытались вразумить и примирить сенатор и депутат парламента, предложив обратиться к медиатору – специалисту, который решает такие вопросы в досудебном порядке. У некоторых уже есть на руках и решение суда, но оно не исполняется. В.И. Чайчиц постоянно убеждает людей, что жить надо по закону, и никто не имеет права игнорировать вынесенные судом решения. Жаль, что многие этого не хотят понимать, забрасывают инстанции жалобами, отвлекают занятых людей, ходят по судам.  Никто не хочет уступать и сделать шаг навстречу, чтобы положить междуусобным войнам конец. 

К сожалению, вопрос правовой грамотности граждан продолжает оставаться проблемным, и каждый должен задуматься над своими поступками, прежде чем портить жизнь себе и другим. 

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общественной приемной Березовского райисполкома 10 августа провели прием граждан член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь В.И. Чайчиц...
 
Новости дня
Новости общества
 
На школьным кірмашы ў Кіраўску бацькі і дзеці рыхтаваліся да новага навучальнага года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
20.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика