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В Речицком районе мужчина изнасиловал дочь, отсидел, вернулся - и взялся за внучек

20.08.2018 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Только за 2017 год в Беларуси выявлен 581 случай насилия над детьми, из них 361 квалифицировано как особо тяжкое. Об очередном инциденте, произошедшем в Речицком районе, рассказала районная газета «Дняпровец».


Еще в далеком 1984 году мужчина изнасиловал свою дочь и ее подругу. При этом родители подруги написали заявление в милицию, а его супруга отказалась. Тогда мужчину осудили на три года лишения свободы. Выйдя из мест заключения, он вернулся домой.

И вот в прошлом году следователям стало известно, что на протяжении нескольких лет мужчина совершал насильственные действия в отношении своих четырех внучек.

Когда эти факты вскрылись, мужчина попытался бежать, планировал уехать к родственникам в Новосибирск, но сотрудники милиции сняли педофила с поезда.

В районной прокуратуре рассказали, что на момент совершения насильственных действий в отношении внучек дедушке было немного за 60 лет, а девочкам — от 10 до 14 лет.

Мужчина осужден на 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

 
 
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Когда эти факты вскрылись, мужчина попытался бежать, планировал уехать к родственникам в Новосибирск, но сотрудники милиции сняли педофила с поезда.
 
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