|
Жители Латвии устроили в Полоцком районе нелегальный бизнес по вывозу древесины
20.08.2018 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Два брата, жители Латвии, наладили в Полоцком районе нелегальный бизнес по экспорту необработанной древесины,
Братья (один директор, второй — учредитель) зарегистрировали в Полоцком районе частное предприятие, чтобы экспортировать древесину в Латвию. Однако бизнес они построили в обход белорусского законодательства.
В частности, с января по октябрь в 2016 году они продали юрлицу в Латвии 2233 куб. м пиловочного бревна. Древесину поставляли в соседнюю страну лесовозами. Всего было загружено 63 машины. Затем товар перепродавали в Евросоюзе, предприятия-покупатели использовали его как сырье для изготовления пиломатериалов и готовой продукции.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности. Один из братьев также обвиняется в невозврате валюты из-за границы при реализации древесины на экспорт.
На имущество фигурантов наложен арест.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Братья (один директор, второй - учредитель) зарегистрировали в Полоцком районе частное предприятие, чтобы экспортировать древесину в Латвию. Однако бизнес они...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)