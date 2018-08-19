Жители Латвии устроили в Полоцком районе нелегальный бизнес по вывозу древесины

Два брата, жители Латвии, наладили в Полоцком районе нелегальный бизнес по экспорту необработанной древесины, сообщает КГК.

Братья (один директор, второй — учредитель) зарегистрировали в Полоцком районе частное предприятие, чтобы экспортировать древесину в Латвию. Однако бизнес они построили в обход белорусского законодательства.

В частности, с января по октябрь в 2016 году они продали юрлицу в Латвии 2233 куб. м пиловочного бревна. Древесину поставляли в соседнюю страну лесовозами. Всего было загружено 63 машины. Затем товар перепродавали в Евросоюзе, предприятия-покупатели использовали его как сырье для изготовления пиломатериалов и готовой продукции.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности. Один из братьев также обвиняется в невозврате валюты из-за границы при реализации древесины на экспорт.

На имущество фигурантов наложен арест.