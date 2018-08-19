ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Латвии устроили в Полоцком районе нелегальный бизнес по вывозу древесины

20.08.2018 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два брата, жители Латвии, наладили в Полоцком районе нелегальный бизнес по экспорту необработанной древесины, сообщает КГК.

Братья (один директор, второй — учредитель) зарегистрировали в Полоцком районе частное предприятие, чтобы экспортировать древесину в Латвию. Однако бизнес они построили в обход белорусского законодательства.

В частности, с января по октябрь в 2016 году они продали юрлицу в Латвии 2233 куб. м пиловочного бревна. Древесину поставляли в соседнюю страну лесовозами. Всего было загружено 63 машины. Затем товар перепродавали в Евросоюзе, предприятия-покупатели использовали его как сырье для изготовления пиломатериалов и готовой продукции.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности. Один из братьев также обвиняется в невозврате валюты из-за границы при реализации древесины на экспорт.

На имущество фигурантов наложен арест.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Братья (один директор, второй - учредитель) зарегистрировали в Полоцком районе частное предприятие, чтобы экспортировать древесину в Латвию. Однако бизнес они...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Лама Веснушка и лисенок Фрида еще совсем крохи". В Гродненском зоопарке - бэби-бум
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
20.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика