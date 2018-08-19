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"Лама Веснушка и лисенок Фрида еще совсем крохи". В Гродненском зоопарке - бэби-бум

20.08.2018 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Две носухи нескольких месяцев от роду резво скачут по клетке, привлекая к себе внимание посетителей. «Потомство появляется у обитателей зоопарка приблизительно с апреля по июль. Это непростое время для наших работников, но одновременно и радостное, ведь семейство питомцев зоопарка растет. Растет в это время и число посетителей, многие просто в восторге от наших юных обитателей», — говорит ветеринарный врач зоопарка Елена Комарец.

— Чтобы эти животные были покладистыми и ручными, нам приходится отлучать их от родителей буквально через месяц после рождения.

Такая мера необходима, чтобы у их будущих хозяев в дальнейшем не было проблем. Малышей носух в Гродненском зоопарке себе оставляют нечасто, так как эти животные регулярно дают приплод. Приходится определять их в хорошие руки. Вот и два трехмесячных енота также найдут себе новых заботливых хозяев.



А подросшие ежики прекрасно вливаются в дикую природу. Попадают они в зоопарк стараниями неравнодушных людей, которые примечают заблудившихся колючих малышей преимущественно на городских улицах. В этот раз таких новоселов было шесть. С весны малютки подросли, четверо уже отпущены в лес.

Лисенок Фрида тоже «выкормыш». Сразу видно, что попала рыжая в зоопарк из дикой природы. Никак не идет на контакт с людьми, не по нраву ей пришлась и жизнь в «Бабушкином дворике». Но очень интересно смотреть, как непоседливое животное устраивает в клетке «гонки по вертикали».


Самому маленькому члену семейства лам всего месяц. Детеныш еще не отходит от родителей, подсасывает молоко у мамы. Лама Веснушка, которая появилась на свет от другой пары, старше на два месяца, но по меркам дикой природы совсем еще кроха. Тем не менее, в отличие от своей младшей подружки уже вовсю питается травой.


Задерживаются многие и у клетки с пятнистыми оленями. Их малышу всего-то две недели. Пятнистые олени обитают в южном Приморье, но, видать, по нраву им пришлось житье-бытье в Гродненском зоопарке, раз ежегодно эти животные дают приплод.


Северные олени поселились в зоопарке, у них родился второй детеныш. В прошлом году была девочка, в этом — мальчик. Ему около трех месяцев.

Можно наблюдать в зоопарке и появившегося на свет филина. В этом году один малыш, а в прошлом было трое.



 
 
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Две носухи нескольких месяцев от роду резво скачут по клетке, привлекая к себе внимание посетителей.
 
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