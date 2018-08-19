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Необходимо привести в порядок собственные капитальные строения

20.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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В связи с вышеизложенным и в рамках наведения порядка и благоустройства территории г. Борисова, согласно решению Борисовского районного исполнительного комитета от 10 апреля 2018 г. № 587 «О благоустройстве и санитарной очистке Борисовского района» юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям необходимо привести в надлежащее состояние находящиеся в собственности капитальные строения (фасады), прилегающие к ним земельные участки, а также ограждения.

Справочно:

Согласно ст. 21.14 КоАП РБ нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов, в т.ч. загромождение улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования строительными материалами и другими предметами влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от пяти до

десяти базовых величин, а на юридическое лицо – от десяти до двадцати базовых величин.

Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин.

Согласно ст. 21.13 КоАП РБ самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений, установка на фасадах, балконах, лоджиях, крышах спутниковых и иных антенн, а равно непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилых домов, иных зданий, сооружений и ограждений влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин.

Начальник отдела Е.Л.Шершень

 
 
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В соответствии с Правилами благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г....
 
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