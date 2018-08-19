В туберкулезной больнице в Волковичах восьмой день голодает пациент

В городской туберкулезной больнице в Волковичах (Дзержинский р-н, Минская обл.) восьмой день голодает 29-летний Вячеслав Лабецкий, который находится на лечении около полугода.

Больница в Волковичах — специализированное учреждение для принудительного лечения больных туберкулезом по решению суда. Там 80 мест в двух отделениях, сейчас заняты 36. Все больные имеют мультирезистентную форму туберкулеза (устойчивую к нескольким препаратам, в том числе к двум наиболее эффективным).

Лабецкий сообщил БелаПАН, что 20 августа перешел на сухую голодовку. Он сделал это, потому что считает, что может проходить лечение амбулаторно, и не хочет находиться в фактическом заключении.

«Я решился голодать, когда узнал, что врачи готовят документацию для предоставления в суд, чтобы продлить срок моего пребывания в Волковичах, — сказал Лабецкий. — Я не понимаю, почему должен находиться здесь, когда за полгода ни один анализ не показал, что я являюсь бактериовыделителем. Такое ощущение, что медики заинтересованы в том, чтобы здесь было как можно больше людей. Я голодаю, но принимаю лекарства. А они ждут, когда я умру. Я не являюсь бактериовыделителем, я не опасен для общества. Мне надо домой».

Вячеслав Лабецкий принимает 11 таблеток в день, еще ему ставят капельницу. Если бы не голодовка, это обычное дело для таких больных, ведь он лечит туберкулез и принимает антиретровирусную терапию ВИЧ-инфекции, сказал Лабецкий. ВИЧ, а также гепатитом С он заразился в результате внутривенного введения наркотиков, а вот туберкулезом заболел в местах лишения свободы — отбывал срок по ч. 1 ст. 328 УК.

Главный врач больницы в Волковичах Валентин Савко сказал БелаПАН, что о голодовке знает. И будет действовать в рамках закона и своих полномочий.

В субботу, 18 августа, в Волковичи приезжал главный внештатный фтизиатр Минска, главный врач 2-го городского противотуберкулезного диспансера Андрей Астровко. В комментарии БелаПАН врач сказал, что сообщил Лабецкому, что если тот будет выполнять предписания врачей, соблюдать все правила внутреннего распорядка без нарушений, в сентябре, когда подойдет шестимесячный срок принудительного лечения, будет рассмотрена возможность перехода на амбулаторное лечение.

Астровко подчеркнул, что голодовка — это нарушение правил внутреннего распорядка: «Я объяснил Лабецкому, что высококалорийная диета, как и прием лекарств, — это часть лечения. И то, и другое является условием соблюдения режима. Он не хотел этого слышать».

Что касается представления Лабецкого о том, что он не является социально опасным, оно ошибочно, сказал врач.

Согласно законодательству, к представляющим опасность для здоровья населения заболеваниям относится активный туберкулез органов дыхания вне зависимости от наличия бактериовыделения. На принудительное лечение направляются больные вне зависимости от того, являются они бактериовыделителями или нет. Основной критерий — отказ от амбулаторного лечения, нарушение режима в туберкулезных стационарах.

Астровко утверждает, что каждого больного туберкулезом предупреждают о возможности принудительного лечения. Что касается того, что не приглашают в суд, где выносится решение, то это делается в случаях, когда больной является бактериовыделителем.

Для того чтобы выписать пациента из Волковичей ранее, чем через полгода (полный курс лечения мультирезистентного туберкулеза составляет до 24 месяцев), больной должен не выделять бактерий туберкулеза и не иметь нареканий по нарушению правил внутреннего распорядка. Лабецкий не является бактериовыделителем. Однако, по словам врача, пациент нарушает режим и делал это ранее.