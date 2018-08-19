Могилевчане возмущены завозом мусора в парк в Подниколье. Чиновники: так нужно

Горы строительного мусора появились в создаваемом парке Подниколье. Активисты возмущены, а чиновники говорят, что так нужно.

В 2014 году власти решили создать в Подниколье парк отдыха, начали благоустраивать территорию. С того момента общественные активисты неоднократно фиксировали нарушения, по их мнению, как природоохранного законодательства, так и законодательства о сохранении историко-культурных ценностей. Не раз проводились различные обсуждения с выездом на место всех заинтересованных, организовывались пресс-конференции и была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители общественности.

Однако теперь затененная в прошлом высокими взрослыми деревьями территория больше похожа не на парк, а на полностью открытую солнцу спортивно-игровую площадку с густой сетью тротуарных дорожек. Кроме того, вблизи ее началось складирование строительного мусора.

— На территорию будущего парка недопустимо завозить не только строительный, но и какой-либо вообще мусор. Наоборот, нужно делать так, чтобы горожане участвовали в уборке данной территории, а тут показывается совсем другой пример, — заявил БелаПАН общественный активист, член рабочей группы по развитию территории Подниколья Леонид Платоненко.

Он напомнил, что мусор на Подниколье завозили и ранее. «Первоначально мусор завозился в 2015 году. Мы подняли вопрос, и это было приостановлено. Сейчас, видимо, изменился состав производителей работ, и мусор стали завозить заново. Приходится заново поднимать этот вопрос», — сказал Платоненко.

Как заявил БелаПАН главный архитектор Могилева Владимир Скачек, это материал для подсыпки дороги, который временно складирован.

— Это дорогу делают, временно сложили, чтобы потом вывозить. Это пойдет на подсыпку для дороги, на нижний слой подсыпки. Это как временное складирование. Сейчас там делают дорогу, потом улицу Сурты там будут делать и Старочерниговскую. Поэтому они как бы временно складируют, а потом будет вывозиться, — сказал главный архитектор.

Общественные активисты выражают обеспокоенность и методами ведения работ в Подниколье, являющемся историческим центром города.

— В результате ведения работ и использования тяжелой строительной техники нарушается археологический слой на больших площадях. Мы безвозвратно утрачиваем эту территорию как историческую ценность. Что можно говорить о черных копателях по сравнению с такими методами ведения работы — когда запрещено копать лопатой, а бульдозеру можно что угодно, — отмечает Платоненко.

На месте снятого бульдозером грунта можно легко найти не только кирпичи древних домов, но и кафельную плитку, и другие артефакты.



































Активисты говорят и об усыхании деревьев на территории парка, которое началось в 2015 году.

— Усыхание происходит из-за того, что, видимо, разрушен какой-то водный баланс. Эти деревья растут на песке, и был сформирован водоупорный слой, который задерживал влагу, а сейчас вода уходит в песок, — говорит общественный активист. Вырастут ли до размеров погибших деревьев высаженные на Подниколье в большом количестве саженцы, многим ныне живущим увидеть не дано, отмечает Платоненко, поскольку об этом можно говорить лишь через 50−70 лет.

По его словам, такая ситуация в Подниколье стала возможной из-за того, что предложения и замечания, сделанные общественниками, входящими в рабочую группу, попросту игнорировались. «Мы видим, что производство работ происходит без учета наших замечаний и предложений, и поэтому смысла существования этой группы в таком виде, когда приходим, предлагаем, делаем какие-то замечания, но никто на них не обращает внимания, нет никакого», — сказал он.