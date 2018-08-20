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Деревья под стройку АЗС в Билево вырубили с разрешения властей

20.08.2018 22:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В начале июля в витебском микрорайоне Билево-3 уничтожили десятки деревьев — они росли на месте будущей автозаправки. Стало известно, что насаждения срубили с разрешения городских властей, а возведение АЗС спроектировали еще в сентябре 2017 года. Общественные обсуждения не проводились, сообщает «Віцебская вясна».


Согласно документу, который попал пользователям витебского форума ditenok.com, «в подготовительный период проектом предусматривается вырубка 220 деревьев, 1660 кв. м кустарника и пересадка 242 деревьев».

«Также необходимо выполнить компенсационные посадки в объеме 291 дерево», — говорится в документе.

Предполагаемое начало строительства АЗС — сентябрь 2018 года. Автозаправочная станция на улице 33-й Армии в Витебске войдет в состав предприятия «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт».

Акт выбора места площадки для строительства утвердил председатель горисполкома 28 сентября 2017 года. А архитектурно-планировочное задание — главный архитектор Витебска. Оно согласовано с начальником отдела архитектуры и градостроительства комитета по архитектуре и строительству облисполкома.


Фото: ditenok.com

С жителями и новоселами микрорайона Билево-3 никто по поводу возведения АЗС и вырубки деревьев не советовался. Общественное обсуждение проекта не проводилось.

Новая автозаправка в Билево появится напротив недавно построенных домов № 17 и 21 на улице 33-й Армии.

Сначала года в Витебской области экологи выявили около 50 случаев самовольной вырубки леса. Уничтожено почти 300 деревьев, сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».

Так, в деревне Стражевичи Чашникского района председатель местного сельисполкома решила навести порядок на улицах. Чтобы сделать это с наименьшими затратами, привлекла к работе на безвозмездной основе жителей. Путем вырубки древесно-кустарниковой растительности им предложили заготовить дрова. Но вскоре в КГК поступила просьба разобраться: что и как вырубали. Выяснилось, что вместе с ненужным кустарником под топор в Стражевичах пошли 44 осины и березы. Ущерб природе — более 9 тысяч рублей. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Еще один факт незаконной вырубки недавно выявила Витебская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. В ходе благоустройства в пригородной Сосновке по распоряжению местных властей незаконно уничтожили более сотни ив, кленов, ольхи и черемухи. Первыми тревогу также забили жители поселка.

Жильцы новостройки на улице Смоленской, 15 в Витебске сообща отстояли старый дуб, который хотели срубить якобы потому, что он мешал обустройству автостоянки.

Что касается вырубки деревьев в Билево, то местные жители были недовольны появлением очередной АЗС: многие покупали здесь квартиры с расчетом на близость леса и зеленой зоны, а оказалось, что они будут жить с видом на автозаправку. Но дальше гневных комментариев в интернете дело не пошло.

 
Теги: Витебск
 
 
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В качестве компенсации должны посадить около 300 деревьев.
 
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