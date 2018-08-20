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Деревья под стройку АЗС в Билево вырубили с разрешения властей
20.08.2018 22:03 — Новости Общества | Tut.by
В начале июля в витебском микрорайоне Билево-3
Согласно документу, который попал пользователям витебского
«Также необходимо выполнить компенсационные посадки в объеме 291 дерево», — говорится в документе.
Предполагаемое начало строительства АЗС — сентябрь 2018 года. Автозаправочная станция на улице 33-й Армии в Витебске войдет в состав предприятия «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт».
Акт выбора места площадки для строительства утвердил председатель горисполкома 28 сентября 2017 года. А архитектурно-планировочное задание — главный архитектор Витебска. Оно согласовано с начальником отдела архитектуры и градостроительства комитета по архитектуре и строительству облисполкома.
С жителями и новоселами микрорайона Билево-3 никто по поводу возведения АЗС и вырубки деревьев не советовался. Общественное обсуждение проекта не проводилось.
Новая автозаправка в Билево появится напротив недавно построенных домов № 17 и 21 на улице 33-й Армии.
Сначала года в Витебской области экологи выявили около 50 случаев самовольной вырубки леса. Уничтожено почти 300 деревьев, сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей,
Так, в деревне Стражевичи Чашникского района председатель местного сельисполкома решила навести порядок на улицах. Чтобы сделать это с наименьшими затратами, привлекла к работе на безвозмездной основе жителей. Путем вырубки древесно-кустарниковой растительности им предложили заготовить дрова. Но вскоре в КГК поступила просьба разобраться: что и как вырубали. Выяснилось, что вместе с ненужным кустарником под топор в Стражевичах пошли 44 осины и березы. Ущерб природе — более 9 тысяч рублей. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Еще один факт незаконной вырубки недавно выявила Витебская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. В ходе благоустройства в пригородной Сосновке по распоряжению местных властей незаконно уничтожили более сотни ив, кленов, ольхи и черемухи. Первыми тревогу также забили жители поселка.
Жильцы новостройки на улице Смоленской, 15 в Витебске сообща
Что касается вырубки деревьев в Билево, то местные жители были недовольны появлением очередной АЗС: многие покупали здесь квартиры с расчетом на близость леса и зеленой зоны, а оказалось, что они будут жить с видом на автозаправку. Но дальше гневных комментариев в интернете дело не пошло.
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В качестве компенсации должны посадить около 300 деревьев.
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