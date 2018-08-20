Молодожены из Барановичей отправились в свадебное путешествие на мотоцикле за полярный круг

Молодожены из Барановичей Александра и Михаил Хапалюк решили отправиться на мотоцикле на север России, за полярный круг, пишет «Заря».





Сейчас за плечами пары — три недели пути и 6500 километров по маршруту Барановичи — Териберка — Барановичи. Поселок Териберка Мурманской области расположен на Кольском полуострове, на берегу Баренцева моря, где оно впадает в Северный Ледовитый океан. Широкую популярность у туристов море получило благодаря фильму «Левиафан» Андрея Звягинцева — именно здесь снимались его ключевые сцены. Туристы из различных уголков России и зарубежья приезжают сюда не только летом, чтобы полюбоваться на удивительную природу русского Севера и увидеть океан, но и зимой — ради такого уникального явления, как северное сияние. В этом году на Териберке прошел один из этапов 9-го мотослета «Мотобухта», на который и стремились попасть наши земляки. Как они решились на такое путешествие, какие трудности преодолели в пути и что посоветуют своим последователям, молодожены рассказали читателям «Зари».

В обычной жизни Михаил — архитектор. С детства его привлекали мотоциклы, и четыре года назад он воплотил свою мечту — стал обладателем мотоцикла Yamaha Drag Star 1100. К моменту знакомства с будущей женой парень уже был известен в мотомире как Мiхась Лапаць. Знакомство, кстати, с мотоциклами никак связано не было. Александра работает администратором в развлекательном центре и заочно учится на инженера в том же вузе, что окончил Михаил. Однажды, два года назад, ей понадобилась консультация по курсовой по архитектуре… Постепенно все закрутилось-завертелось, и 23 июня этого года молодые люди сыграли свадьбу. А уже 4 июля семья отправилась в первое совместное длительное — и по времени, и по расстоянию — мотопутешествие.





— Мы продумывали несколько вариантов маршрута: сначала хотели отправиться к одному из южных морей — Черному или Каспийскому, а потом пришла мысль поехать на море, только на Северное, и как раз подгадали под «Мотобухту». Этот мотослет проводится целую неделю в разных местах, мы выбрали крайней точкой своего путешествия Териберку, — рассказывает Саша.

До этого совместные мотопоездки пара совершала только по Беларуси. Михаил же в прошлом году пополнил ряды «мотодальнобойщиков», практически в одиночку совершив путешествие на озеро Байкал. За 35 дней он преодолел 15,5 тысячи километров пути. Из них только первую треть — с напарником, потом их дороги разошлись. Продумав маршрут, путешественник бросал клич с просьбой о ночлеге в том или ином городе на сайтах мотоклубов и в группах в соцсетях — и всегда находил приют у «мотобратьев». Опыт, полученный им в первой дальней поездке, очень пригодился и в нынешнем путешествии.

Примерно за месяц до старта молодожены таким же образом начали искать пристанище по маршруту Барановичи — Витебск — Псков — Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Териберка. После этого они планировали посетить XII Международный байк-фестиваль ROCK’N’ROAD'18 в Карелии, у поселка Гирвас, и на обратном пути на несколько дней задержаться в Санкт-Петербурге. «Кто может помочь на этом пути, будем признательны и благодарны. С нас хорошая компания, рассказы и наклейка нашего свадебного путешествия» — на этот призыв в соцсетях мотосообщество активно откликнулось, и на протяжении всего пути наших земляков ожидал теплый прием.





— Ребята оставляли свои номера, и перед тем, как подъезжать к городу, мы писали им или звонили, кто-то встречал сам, кто-то давал координаты, но все оказались дружелюбными, отзывчивыми людьми, — продолжает рассказ девушка.

На память гостеприимным хозяевам молодожены дарили наклейку со своей фотографией и надписью «Свадебное путешествие Миши и Саши. Барановичи — Териберка. 23.06.2018», а также магнитики с гербом Барановичей.

Первую остановку на ночлег ребята сделали в Витебске, совместив ее с небольшой экскурсией по городу, а потом отправились дальше. Территория соседки-России поразила невероятным количеством на обочинах борщевика в человеческий рост. По пути туда случился и самый долгий переезд за всю поездку — около 850 километров за один день, из Саблино, что неподалеку от Санкт-Петербурга, в небольшой город Кемь — это уже Карелия. Полдороги, как вспоминают ребята, их нещадно поливало дождем.

— Представьте, каково это на мотоцикле, — смеются они и говорят: — Хорошо, что за пару дней до выезда вспомнили о дождевиках, хотя в тот период погода в Беларуси дождями не баловала. Этот атрибут, много места в багаже не занимающий, очень пригодился — на обратном пути погода тоже не пощадила: сопровождал не то что летний дождик, а ливень. Даже непромокаемый рюкзак с багажом на всякий случай обернули пакетами и обмотали скотчем — так надежнее.





Зато, как только въехали на территорию Карелии, вспоминает Александра, как будто попали в другую цивилизацию: дождь сменился ясной солнечной погодой, а по мере продвижения на север открывались такие виды, что хотелось останавливаться и фотографировать. На четвертый день молодожены почти добрались до конечной точки путешествия, сделав остановку в Мурманске, где их также приютил один из «мотобратьев». Музеи и памятники морской тематики, первый атомный ледокол «Ленин» и другие интересные места — в этом северном портовом городе есть что посмотреть, и времени даром ребята не теряли, остановившись здесь еще раз на обратном пути.

На мотослете на Териберке, расположенной в 120 километрах севернее Мурманска, ребята провели два дня, насыщенных новыми знакомствами и общением. Любопытно, что они встретили очень много белорусов: были и минчане, и байкеры из Витебска, Гродно, Лиды… Само место очень красивое, и когда-нибудь, как надеются ребята, они вернутся сюда зимой, чтобы полюбоваться северным сиянием. Сейчас там, за полярным кругом, длится полярный день — ночью светло, как в наших краях вечером. К этому поначалу, говорят, было тяжело привыкнуть.

По пути из Мурманска на байк-фестиваль на Гирвас ребят приютили на ночлег в небольшом городке энергетиков Полярные Зори, где находится Кольская атомная станция. Следующие пару дней, проведенных на Гирвасе, были полны впечатлений. Молодожены посетили недействующий вулкан, Марциальные Воды — первый российский курорт, основанный Петром I без малого 300 лет назад на базе железистых минеральных источников, и не переставали любоваться красотами Карелии.





Путь назад омрачило небольшое происшествие — благо, что единственное за всю поездку. Выезжая с Гирваса, пробили шурупом в двух местах заднее колесо. Повезло, что это случилось не на безлюдной дороге и до ближайшего шиномонтажа было всего 10 километров. И здесь на помощь пришло мотосообщество — Сашу подвезли на другом мотоцикле, а Михаил доехал своим ходом на спущенном колесе.

— Если бы не пробили колесо, не узнали бы, что стерлись тормозные колодки, заодно поменяли их потом в Питере, — говорит Михаил.

В целом, по его словам, мотоцикл всегда технически готов к дальним поездкам и трудностей с обслуживанием в пути не возникло. Потом были ночевка и экскурсия по Петрозаводску, посещение бывшего мраморного карьера, а ныне — популярного туристического объекта Рускеала и надолго запомнившаяся неделя в Санкт-Петербурге. Здесь Мишу и Сашу также гостеприимно приняли члены местного мотоклуба, подсказали, что можно посмотреть из таких мест, которые не показывают обычным туристам и о которых знают только местные жители. Ребята побывали в Петергофе, на Дороге жизни на Ладожском озере, прокатились по Неве на прогулочном катере, полюбовались на закат над Финским заливом и развод мостов, посетили множество достопримечательностей и поняли, что в Питер еще вернутся — как минимум месяц нужен, чтобы более-менее осмотреть все интересное.

Практически всю обратную дорогу ребят сопровождал дождь — как по территории России, так и в родной Беларуси. Несмотря на это, впечатления и эмоции от поездки остались только положительные.

— Мы не жалеем, что решились на такое путешествие. Все люди, которые нам попадались, оказались общительными и доброжелательными. Мы также приглашали их в Беларусь и готовы принять у себя. Некоторые давно хотели посетить нашу страну, но откладывали, а теперь приедут в следующем году, и мы с радостью примем их, — говорит Саша и также делится планами на будущее: — А сами через год думаем поехать на теплое море, чтобы совмещать отдых и экскурсии, один из вариантов, который рассматриваем — добраться до Каспийского моря, на побережье которого с одной стороны находится Россия, с другой — Казахстан, рядом Грузия, Армения. Еще год впереди, чтобы продумать маршрут. Но когда-нибудь мы обязательно вернемся и на север — хотелось бы посмотреть Апатиты, Кировск, Медвежьегорск…

Что касается финансовой стороны, то денег, которые молодожены потратили на поездку, хватило бы на Турцию на двоих в режиме «все включено», но такие впечатления, признаются они, вряд ли бы они получили. С собой в двух кофрах и 65-литровом рюкзаке они везли спальники, палатку, одеяло, газовую горелку и другое необходимое снаряжение, из еды — только тушенку, остальные продукты питания покупали в дороге. Очень пригодилась, как говорит Михаил, запасная канистра с бензином, ведь оказалось, что на Териберке нет автозаправок, и до ближайшей из них — 135 километров, в обе стороны, соответственно, 270. Поэтому он советует тем, кто впервые отправляется в столь дальнюю поездку, не забыть о таком нюансе, который поможет избежать проблем и дотянуть до заправки.

Саша же со своей стороны советует запастись терпением:

— Поездка, несомненно, понравилась, но были моменты в пути, когда силы просто покидали, иногда буквально засыпала, от долгого сидения затекала спина, шея… К тому же на тебе — шлем, иная тяжелая экипировка, это ведь не машина, когда сидишь расслабившись… Но нас и объединяет любовь к таким путешествиям — это ведь совсем другие впечатления!