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Важный день Румаса, колготки и не только, рекорд Гиннесса и любимчики комаров - все за вчера

21.08.2018 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Вас часто кусают комары? О-о-о, согласитесь, — одни из самых раздражающих насекомых! Ходят легенды о том, почему же они могут выбрать в жертву одного человека, а другой, поблизости, избежит их укусов. Одни говорят, что дело в группе крови, другие — в потливости и толщине кожи, некоторые предполагают, что «вкуснее» человека делает съеденная пища с чесноком. Однако выяснилось, что причина в другом.

ВАЖНОЕ

Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова в понедельник представила новый состав правительства сотрудникам Аппарата Совмина. «Сегодня начинается, наверное, самый ответственный этап в моей жизни, который потребует предельной концентрации всех сил и навыков, опыта, который я получил на предыдущих должностях… Я рассматриваю это как огромную ответственность и вызов для меня лично», — сказал самый молодой премьер-министр в новейшей истории Беларуси Сергей Румас. «Если правительство — это экономический штаб, то Минэкономики — его ядро», — заявил Румас и представил нового главу экономического ведомства — самого молодого члена правительства, 37-летнего Дмитрия Крутого. Коллективу Минстройархитектуры представили нового министра Дмитрия Микуленка, Минпрома — нового главу ведомства Павла Утюпина, Минсвязи и информатизации — нового министра Константина Шульгана, коллективу Государственного военно-промышленного комитета — нового председателя Романа Головченко. Через неделю — заседание Совмина, на нем будет обсуждаться проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год. Ждем.


Стало известно, что в стране собираются заняться средними городами, где проживают 50−100 тысяч человек. Всего, по словам Кочановой, у нас 11 таких городов (какие — расскажем вам сегодня). «Надо посмотреть, как они развиваются, живут и работают, потому что перераспределение трудовых ресурсов очень важно в нашей стране. Нельзя думать о том, что только в Минск люди приедут и будут работать. Должны быть высокоэффективные предприятия в каждом городе и районе, чтобы люди понимали, что у них есть работа».

Кстати, о работе. Оказывается, более четверти работающих белорусов зарабатывает более 1000 рублей. Но есть и люди, которые получают меньше 200 рублей — и вот сколько их.

А наша теннисистка Арина Соболенко после полуфинала крупного турнира в Цинциннати поднялась на 9 строк в рейтинге WTA и впервые в карьере ворвалась в топ-25 мировой классификации. Это очень круто, поздравляем — и удачи в Нью-Хейвене!

ПОПУЛЯРНОЕ

Все более популярными — в том числе и среди белорусов — становятся путешествия в одиночку. Например, Евгения в свои 26 лет объездила более 35 стран, большую часть — одна. И нет, уверяет, что не скучно. «Один из минусов — иногда хочется поделиться впечатлениями, обсудить встречи и знакомства, а не с кем… Но важно понимать, что на самом деле в дороге, если ты захочешь, то никогда не будешь один».

Вот у нас история о человеческом неравнодушии. Девушке из Жлобина стало плохо на улице, до приезда скорой ее поддержали прохожие. Их имен Надежда не помнит, но хочет всем сказать спасибо: «Без вас я бы не справилась. Очень рада, что у нас есть такие хорошие люди, которым небезразличны чужие проблемы».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Во время «оршанского разноса» от президента досталось многим чиновникам. А после Лукашенко и вовсе сменил правительство. Вот в этом видео экономист Сергей Чалый рассказывает, что вызвало такой гнев президента. Посмотрите.

Новость об очередном инциденте в детском доме семейного типа заставляет задуматься о том, а что, собственно, не так в этом королевстве альтернативной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей? Почему практически ежегодно и на регулярной основе достоянием общественности становятся случаи педофилии, жестокого обращения с детьми, самоубийств детей, выросших в ДДСТ? Обсудили эти вопросы с экспертом по семейному неблагополучию Натальей Поспеловой. «Родители-воспитатели — люди сплошь разные, как и дети, которых они приняли на воспитание. Есть те, кто ценой невероятных усилий вытаскивает детей из неблагополучного небытия и приспосабливает к жизни в обществе на равных. Есть другие: поработали, устали и разбежались, „ничего личного“. Есть третьи: устали, не получили вовремя поддержки, не сдержались, оскандалились, переступили черту…»

Помните, месяц назад мы рассказывали вам об органическом фермерском хозяйстве, которое основали учредители «Конте Спа» Валентин и Дмитрий Байко? Но расспросили мы Валентина Валентиновича и о других направлениях его бизнеса. Получилось познавательно. Вот, например, он утверждает, что «Конте Спа» не делит продукты: эти для внутреннего рынка, а эти — на экспорт. «Неблестящие колготы марки „Идеал“ продаются на всех рынках нашего присутствия», — убеждает он девушек из редакции TUT.BY, которые жалуются на отсутствие этого вида колгот в Беларуси. А вам они попадались в магазинах, дорогие наши читательницы?

Еще у нас есть звезда не бизнеса, а спорта. В межсезонье минское «Динамо» подписало 26-летнего Бо Беннета — суперзвезду по меркам белорусского хоккея. Нападающий стал первым калифорнийцем, выигравшим Кубок Стэнли. Еще два года назад игрок с голливудской улыбкой делил раздевалку с такими крутыми парнями, как Сидни Кросби и Евгений Малкин, и носил джерси «Питтсбурга», а с июля начал осваиваться в Минске и готовиться к сезону в составе «зубров». Парень поделился с нами первыми впечатлениями о белорусах и «странной местной еде».


А вот наш местный герой, знакомьтесь — Максим, установил рекорд Гиннесса. «Что бы ты ни сделал в воркауте, Максим уже сделал это лучше тебя», — говорят о нем. Посмотрите его рекорд на видео — очень круто. Но, говорят, сохранить здоровье можно, даже если вы ненавидите упражнения — и вот как.

Все новости понедельника, 20 августа

Кстати. В эту субботу пройдет финал конкурса красоты «Мисс Минск». Вот здесь рассказываем и показываем, кто в этом году претендует на титул главной красавицы столицы. И вы можете отдать свой голос за понравившуюся вам участницу — давайте определим «Мисс зрительских симпатий» вместе!

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Теги: знакомства, Новости
 
 
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ас часто кусают комары? О-о-о, согласитесь, - одни из самых раздражающих насекомых! Ходят легенды о том, почему же они могут выбрать в жертву одного человека, а другой,...
 
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