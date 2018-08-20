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Поздравление Кировского райисполкома и райсовета депутатов с Днем работников государственной статистики

21.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Поздравление Кировского райисполкома и райсовета депутатов с Днем работников государственной статистики

Уважаемые работники и ветераны органов государственной статистики!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работников статистики!
Только представители вашей профессии могут за столбцами цифр увидеть общую картину, определить направление, разгадать тенденции. Работа вашей службы чрезвычайно нужна для принятия любого государственного решения, интересна и востребована в предпринимательстве, науке, образовании и других сферах жизни общества.
За каждым статистическим показателем, за каждой цифрой и аналитическим выводом — кропотливый труд и колоссальная личная ответственность. Именно поэтому столь велик авторитет статистиков в нашей стране.
Желаем большого вдохновения, чтобы с легкостью трудиться на любимом поприще, а также добра, искренности, процветания! Пусть у вас все ладится — как дома, так и на работе! Пусть цифры знаний в ваших руках приносят финансовое благополучие!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники и ветераны органов государственной статистики! Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работников статистики! Только...
 
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