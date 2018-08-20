23 августа работники Кировского районного отдела статистики отмечают профессиональный праздник





Национальный статистический комитет Республики Беларусь для сбора информации об уровне жизни социально-демографических групп населения ежегодно проводит статистическое обследование домашних хозяйств. Об этом рассказала начальник районного отдела статистики Виктория Пинчук.

Результаты выборочного обследования уровня жизни домашних хозяйств являются объективной основой для характеристики изменения структуры доходов и расходов населения. Они позволяют выявить различия в уровне материального благосостояния населения, которые зависят от состава домашнего хозяйства, занятости ее членов и других факторов; показывают роль отдельных источников в формировании общего объема доходов; являются единственным источником информации о распределении населения по уровню материального благосостояния и об уровне бедности населения.

Обследование проводится по всей республике, в том числе и на территории нашего района.

С 2014 года в должности специалиста по проведению обследований отдела статистики Кировского района Главного статистического управления Могилевской области работает Наталья Бондарчук. Ежемесячно она посещает 45 домашних хозяйств с целью сбора первичных статистических данных по формам обследования, качественно проводит опрос, обеспечивает правильность заполнения форм обследования, консультирует домашние хозяйства по вопросам, связанным с организацией и проведением обследования. Осуществляет проверку полноты и качества заполнения форм обследования домашними хозяйствами. Нередко приходится действовать в свободное время. Но семья ее понимает и поддерживает, так как знает, что она любит свою работу.

Наталья Григорьевна пользуется авторитетом и уважением среди коллег.

Хочется поблагодарить семьи, которые попали в обследование, за понимание, сотрудничество и доброжелательное отношение при проведении опроса.

Фото Максима МИКЕШИНА.

На фото: специалист по проведению обследований отдела статистики Кировского района Главного статистического управления Могилевской области Наталья Бондарчук.