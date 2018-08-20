Участвовала даже Скардино. Как минчане пробежали 5 километров ради детей

19 августа в минском Парке победы прошел второй «Онкомарафон». В прошлом году на старт вышло 1859 человек, в этом — 2463. За каждого участника компания «Такеда» перечислила 5 рублей в благотворительный фонд «Прикосновение к жизни». Собранные средства будут направлены на поддержку детей с онкологическими заболеваниями. TUT.BY побывал на мероприятии и пообщался с «марафонцами» и организаторами.

Регистрация участников начинается в 8:00. К этому времени в парк уже подтягиваются спортивные парни и девушки, пожилые люди, семьи с детьми. Перед забегом можно сфотографироваться, взбодриться энергичной музыкой и даже позагорать: погода солнечная.





Для благотворительного марафона физическая подготовка не так важна. Главное ― желание помочь детям. Марина и Елена никогда раньше не участвовали в забегах, но на «Онкомарафон» пришли не раздумывая.



Елена — слева, Марина — справа

― Я поддерживаю фонд «Прикосновение к жизни», — говорит Марина. — В студенчестве мы ездили к больным деткам в Боровляны. Проводили с ними время, чтобы их родители могли немного отдохнуть.

― У нас на работе часто организуется сбор денег на благотворительность, поездки в детские дома. Если узнаю, что ребенку необходимы средства на лечение, то не остаюсь в стороне, — рассказывает Елена. — В рутинной жизни забываешь, что кому-то нужна помощь. «Онкомарафон» ― отличное напоминание.

Наталья тоже спортом не увлекается. В забеге она участвует по другой причине.





― Моя семья столкнулась с онкологическим заболеванием. Мы не понаслышке знаем, что это такое и как трудно бывает бороться. На марафон я пришла поддержать больных детей и их близких.

На мероприятии присутствуют люди самых разных возрастов.

― Сегодня мы собрались здесь всей семьей, — рассказывает Валентин. — Мои дочка и сын участвовали в прошлом году, в этот раз пригласили и меня. Я, конечно, не заядлый марафонец, но зарядку делаю каждый день.





Разумеется, забег привлек и многих людей, для которых спорт ― неотъемлемая часть жизни.

― Уже год участвую в платных марафонах. А бесплатный, да еще благотворительный, грех не пробежать. Я бы хотел занять призовое место! Но сначала надо немного похудеть, — признается Александр.





Как и в прошлом году , разминку перед забегом проводит тренер одной из минских школ бега Дмитрий Вусик. Активный разогрев и позитивный настрой перед стартом — то, что нужно.

















― Больше страсти, друзья! Двигайтесь как Шакира, — дает наставления ведущий.

Приветственную речь произносят Ольга Алейникова, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, и Светлана Мединская, представитель фонда «Прикосновение к жизни». Также перед участниками выступил Андрей Малиновский — представитель компании «Такеда». Он отметил, что в прошлом году средств, перечисленных в фонд, было меньше — 19 845 рублей, поэтому тенденция намечается положительная.



Ольга Алейникова, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

Светлана Мединская, представитель фонда «Прикосновение к жизни»

Андрей Малиновский, представитель компании «Такеда»

Почти две с половиной тысячи человек выходят на старт пятикилометровой дистанции. Начало забега сопровождается звуком биения сердца: символом движения вперед и помощи в спасении чьей-то жизни.

























На финише участников встречают ростовые куклы из популярного мультика. Каждому пробежавшему марафон вручается диплом. Утолить жажду после преодоления трассы помогает питьевая вода ― ее раздают бесплатно.











Первое место среди женщин занимает Анастасия Дашкевич. Девушка одолевает дистанцию за 18 минут 26 секунд.





― Раньше я профессионально занималась легкой атлетикой, но из-за травмы перестала тренироваться, — рассказывает Анастасия. — Сейчас я спортсмен-любитель: работаю тренером по бегу.





― У меня была цель победить, и я ее достигла, ― делится девушка. ― А так как это благотворительный марафон ― мне приятно вдвойне. Очень довольна организацией мероприятия: отличная разминка, грамотно обустроена трасса, предусмотрены камеры хранения.

Абсолютный лидер «Онкомарафона» ― Александр Санько с результатом 16 минут 36 секунд.





― В прошлом году я занял второе место, поэтому сейчас очень хотел выиграть. Стоит признать, что Тарас Тельковский, который пришел вторым ― сильный соперник (Тарас год назад преодолел 500 километров за 5 дней в честь 500-летнего юбилея Библии Франциска Скорины. — Прим. TUT.BY), — признается Александр. — Я тренирую ребят в МГЦОР «Атлет». Бегом занимаюсь давно, стараюсь участвовать во всех марафонах Беларуси.

В «Онкомарафоне» участвует и олимпийская чемпионка Надежда Скардино. У девушки — четвертое место.





― Как бывший профессиональный спортсмен, я стремилась к победе, так что немного расстроилась. Но это была моя ошибка: я слишком быстро начала и не смогла удержать темп, — говорит Надежда. — Конечно, в таком мероприятии главное ― участие. Приятно, что здесь сконцентрированы добрые эмоции. Я регулярно принимаю участие в благотворительных акциях. Например, выступая на спортивных мероприятиях, поддерживаю организацию «Дети. Аутизм. Родители».

После награждения победителей представителю фонда «Прикосновение к жизни» Светлане Мединской вручают чек от «Такеды» на 20 000 рублей — это существенно больше, чем запланированные «5 рублей за одного бегуна».





― Эмоции непередаваемые! Хоть я сама далека от спорта, но дистанцию пробежала на одном дыхании. В этом году участников стало больше, а значит, масштабы мероприятия растут, — отмечает Светлана. — Сегодня вместе с родителями марафон бежали дети, которые смогли вылечиться от рака. Они пришли поддержать тех, кто находится по обратную сторону болезни, и на своем опыте доказать: не стоит отчаиваться!















Больше фото ищите здесь .

― Солнышко, улыбки ― все соответствует мероприятию, — уверен Андрей Малиновский, представитель «Такеды». Хочется напомнить, что наша компания ― международная. Такие благотворительные акции мы проводим в разных странах мира.





— В Беларуси мы устроили массовое спортивное мероприятие, и люди откликнулись, — продолжает Андрей. — Для нас важно не просто перевести деньги на счет фонда, а привлечь внимание к проблеме детской онкологии.

Напоминаем, что при желании помочь не стоит ограничиваться только инициативой компании «Такеда». Можно пожертвовать даже небольшую сумму на расчетный счет фонда «Прикосновение к жизни» с пометкой «На лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями». Расчетный счет для благотворительных пожертвований: BY79 AKBB 3015 0338 2253 2530 0000 (бел.руб), филиал № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21514, УНН 194 900 759, ОКПО 37 818 824, г. Минск, ул. Сурганова, 47а.