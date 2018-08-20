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БЖД не будет продавать билеты через интернет в ночь на 22 августа

21.08.2018 09:17 — Новости Общества | БелТА  
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БЖД не будет продавать билеты через интернет в ночь на 22 августа
Фото Pixabay

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет в ночь на 22 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С 23.30 21 августа до 6.00 22 августа покупка и возврат проездных документов через интернет будут недоступны в связи с плановыми техническими работами.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет в ночь на 22 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. С 23.30 21...
 
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