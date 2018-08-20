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В результате поджога в Несвижском районе сгорело 400 тон соломы

21.08.2018 09:33 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 августа. В Несвижском районе сгорело 400 тон соломы, сообщает пресс-служба МЧС.

О пожаре в деревне Иваново Несвижского района сообщил спасателям 20 августа в 21.31 очевидец. Прибывшие к месту подразделения МЧС обнаружили в поле горевшие открытым пламенем пять скирд соломы, принадлежащие одному из местных хозяйств.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. 400 тонн соломы уничтожено. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — поджог.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 августа. В Несвижском районе сгорело 400 тон соломы, сообщает пресс-служба МЧС. О пожаре в деревне Иваново Несвижского района сообщил спасателям 20 августа...
 
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