В Щучине закрыли магазин, а с продавцов взыскивают 8 тысяч рублей недостачи. Они не согласны

В Щучине разгорается скандал вокруг магазина местного маслосырзавода. «Сырная точка» закрылась почти год назад, а владелец и работники спорят до сих пор. Ревизия выявила там значительную недостачу — более 8 тысяч рублей. Продавцов обязали возместить ущерб. Но они отказываются платить — мол, ничего не брали. Тяжбы, взаимные упреки — в дело уже вмешались профсоюзы. В запутанной истории разбиралась съемочная группа ОНТ.





По словам бывших сотрудников «Сырной точки», конфликт начался еще прошлой осенью, когда привезли товар из закрывшегося фирменного магазина завода в Гродно. Продавцы сразу заметили, что по документам количество не совпадает, и составили акты. Но документы до завода не доехали. В итоге работники оказались должны кто 500, а кто 900 рублей.

Они уверяют: это не их вина, никто ничего не брал, да и сумма нереальная. Куда могло деться столько товара? К тому же счет людям предъявили лишь через полгода после увольнения из-за закрытия магазина.

На заводе же говорят — все делают по закону. Материальную ответственность за недостачу несут работники, пусть даже и бывшие. И документы во время инвентаризации здесь не теряли: накладные есть, а вот актов нет.

В дело уже вмешались профсоюзы. Считают, права работников нарушены. К тому же случай не первый. Год назад уже пришлось защищать продавцов такой же «Сырной точки» в Гродно. Права людей тогда удалось отстоять.

— Наниматель должен доказать вину этих работников. Им не предоставлен ряд подтверждающих документов, работники со взысканием не согласны. Судом принято решение о назначении экспертизы, и расходы по ведению экспертизы возложены непосредственно на нанимателя, — говорит главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Александр Шишко.

В ближайшее время специалисты изучат все отчеты, акты, накладные и описи и дадут правовую оценку случившемуся. В Федерацию профсоюзов со всей страны регулярно поступают истории от таких пострадавших «материально ответственных лиц». Чтобы недоразумений не возникало, в Трудовой кодекс этим летом вносят изменения.

Продавцы «Сырной точки» намерены отстаивать свои права до последнего: нести ответственность за то, что не брали, не готовы. Завод тоже стоит на своем: работать себе в убыток не хочет никто. Обе стороны сейчас ждут заключения экспертов. Но точку в деле поставит суд.