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В Витебске осудили мужчину, изнасиловавшего 17-летнего парня
21.08.2018 09:52 — Новости Общества | Tut.by
Суд Первомайского района приговорил 53-летнего жителя Витебска к 8 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летнего парня,
Суд признал мужчину виновным в мужеложстве и иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшего с угрозой применения насилия, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего. Приговор — 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Преступление
Насильника нашли в январе 2018 года: эксперты обнаружили совпадение с генотипом лица, причастного к изнасилованию, и уголовное дело возобновили. Подозреваемый отрицал вину, но потерпевший опознал его.
Обвиняемый имел нетрадиционную сексуальную ориентацию. Десять лет назад он уже был осужден за мужеложство на 2,5 года лишения свободы,
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Обвиняемый имел нетрадиционную сексуальную ориентацию. Десять лет назад он был осужден за мужеложство на 2,5 года лишения свободы.
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