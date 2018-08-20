В Витебске осудили мужчину, изнасиловавшего 17-летнего парня

Суд Первомайского района приговорил 53-летнего жителя Витебска к 8 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летнего парня, сообщает Витебский областной суд. Заседания проходили в закрытом режиме.

Суд признал мужчину виновным в мужеложстве и иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшего с угрозой применения насилия, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего. Приговор — 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Преступление произошло в 2010 году. Мужчина подошел на вокзале к 17-летнему парню и предложил подзаработать на раскопках монет на берегу Двины. Затем отвел его в безлюдное место возле торгового центра «Беларусь» и изнасиловал.

Насильника нашли в январе 2018 года: эксперты обнаружили совпадение с генотипом лица, причастного к изнасилованию, и уголовное дело возобновили. Подозреваемый отрицал вину, но потерпевший опознал его.

Обвиняемый имел нетрадиционную сексуальную ориентацию. Десять лет назад он уже был осужден за мужеложство на 2,5 года лишения свободы, сообщает пресс-служба милиции региона.