ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске осудили мужчину, изнасиловавшего 17-летнего парня

21.08.2018 09:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Первомайского района приговорил 53-летнего жителя Витебска к 8 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летнего парня, сообщает Витебский областной суд. Заседания проходили в закрытом режиме.

Суд признал мужчину виновным в мужеложстве и иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшего с угрозой применения насилия, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего. Приговор — 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Преступление произошло в 2010 году. Мужчина подошел на вокзале к 17-летнему парню и предложил подзаработать на раскопках монет на берегу Двины. Затем отвел его в безлюдное место возле торгового центра «Беларусь» и изнасиловал.

Насильника нашли в январе 2018 года: эксперты обнаружили совпадение с генотипом лица, причастного к изнасилованию, и уголовное дело возобновили. Подозреваемый отрицал вину, но потерпевший опознал его.

Обвиняемый имел нетрадиционную сексуальную ориентацию. Десять лет назад он уже был осужден за мужеложство на 2,5 года лишения свободы, сообщает пресс-служба милиции региона.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемый имел нетрадиционную сексуальную ориентацию. Десять лет назад он был осужден за мужеложство на 2,5 года лишения свободы.
 
Новости дня
Новости общества
 
В результате поджога в Несвижском районе сгорело 400 тон соломы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Лоевский край
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Прамень
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика