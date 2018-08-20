Отключение электроэнергии с 20 по 24 августа в населенных пунктах Столинского района

Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с
20 по 24 августа в населенных пунктах Столинского района.
|Планируемая дата отключения
|Планируемое время отключения
|Населенный пункт
|Улицы населенного пункта
|Причина отключения
|21-22.08.2018
|900 – 1700
|д.Маньковичи
|Ул.Совхозня, Молодёжная
|Реконструкция
ВЛ-0,4кВ от КТП-86
В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:
Дежурная 144 или 22-1-02
Абонентский отдел 22-3-43
Энергоинспекция 2-20-61
Начальник РЭС 22-3-47
Гл.инженер РЭС 6-14-33
Зам.начальника РЭС 6-19-75
Одно окно 22-1-25
В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.
Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.