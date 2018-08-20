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Отключение электроэнергии с 20 по 24 августа в населенных пунктах Столинского района

21.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Отключение электроэнергии с 20 по 24 августа в населенных пунктах Столинского района
Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с

20 по 24 августа  в населенных пунктах Столинского района.

 

Планируемая дата отключения Планируемое время отключения Населенный пункт Улицы населенного пункта Причина отключения
21-22.08.2018

 

 900 – 1700 д.Маньковичи

 

 Ул.Совхозня, Молодёжная

 

 Реконструкция

ВЛ-0,4кВ от КТП-86

В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:

       Дежурная 144 или 22-1-02

       Абонентский отдел 22-3-43

       Энергоинспекция 2-20-61

       Начальник РЭС 22-3-47

       Гл.инженер РЭС 6-14-33

       Зам.начальника РЭС 6-19-75

       Одно окно 22-1-25

В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.

Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.     

 

 

 
 
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Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 20 по 24 августа  в населенных
 
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