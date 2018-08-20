25 августа в Миноблисполкоме "прямую телефонную линию" проведет Невмержицкий Сергей Петрович, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета. тел. 500 41 60
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"Прямая телефонная линия" заместителя председателя Миноблисполкома
21.08.2018 — Новости Общества | Единство
25 августа в Миноблисполкоме "прямую телефонную линию" проведет Невмержицкий Сергей Петрович, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета. тел. 500 41 60
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25 августав Миноблисполкоме
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