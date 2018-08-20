Белорусская железная дорога улучшит качество связи

7 августа Белорусская железная дорога и телеком-оператор velcom представили уникальное для Беларуси техническое решение связи для пассажирских поездов. Новая разработка позволяет одновременно обеспечить пассажиров как бесплатным интернет-доступом по технологии Wi-Fi, так и устойчивой мобильной 3G-связью при любой скорости движения поезда.

В настоящее время новое комбинированное решение запущено в пятивагонном электропоезде ЭПР региональных линий бизнес-класса. Во всех вагонах поезда были установлены точки доступа Wi-Fi, которые подключены к маршрутизатору с беспроводным модемом. Установленное усилительное оборудование ретранслирует полученный от базовых станций сигнал 3G-сети через проложенный в вагонах излучающий кабель. А для улучшения приема сигнала как системы Wi-Fi, так и усилителей сигнала используются специальные антенны, установленные на крыше поезда.

Техническая разработка velcom позволяет обеспечить устойчивую мобильную связь в поездах несмотря на металлические стенки вагонов, которые плохо пропускают сигнал, высокую скорость движения поездов и отдаленность от базовых станций. Воспользоваться бесплатным Wi-Fi в поездах Белорусской железной дороги смогут абоненты всех мобильных операторов, в том числе и иностранных, в частности, это касается гостей международного спортивного форума. Для этого пассажирам необходимо будет пройти регистрацию через портал авторизации, а после — получить код доступа с помощью SMS на свой номер мобильного телефона.

Планируется, что к началу II Европейских игр это техническое решение будет развернуто еще в 17-ти электропоездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, а также городских линий.

Впервые доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi в поездах Белорусской железной дороги был организован 2 года назад. 3 августа 2016 г. по маршруту Минск—Гомель начали курсировать семивагонные электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ. Сейчас путешествие между двумя крупнейшими городами страны занимает менее 3 часов.

Белорусская железная дорога плотно работает в сотрудничестве с Министерством связи и информатизации Республики Беларусь и мобильными операторами страны над улучшением качества покрытия вдоль основных участков магистрали.

«Доступ к беспроводному интернету в поездах Белорусской железной дороги и качественной связи являются важной составляющей сервиса для пассажиров, наряду с безопасностью, комфортом и сокращением времени в пути, — подчеркнул заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Казачок, — Кроме того, повышение качества связи позволит оптимизировать сопутствующие технологии и сервисы, обеспечив устойчивую работу устройств контроля посадки пассажиров, продажу билетов через интернет, безналичные расчеты в поездах, а также качественную связь со специалистами Контакт-центра по единому номеру 105, в том числе, за счет улучшения покрытия мобильной сети вдоль железнодорожных путей».

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тысяч спортсменов разыграют 201 комплект медалей. Атлеты со всей Европы будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тысяч официальных участников.

Информация подготовлена пресс-центром БЖД