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МТС 1 сентября повысит стоимость услуг связи
21.08.2018 11:17 — Новости Общества | БелТА
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТС 1 сентября повысит стоимость услуг связи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.
"МТС информирует абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи до 2,9% к уровню текущих тарифов с 1 сентября. Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений", - говорится в сообщении.
Повышение тарифов обусловлено развитием инфраструктуры и внедрением новых технологических решений для улучшения качества услуг.
Информация о новых тарифах для физических и юридических лиц размещена на официальном сайте компании МТС. Подробности можно также узнать в салонах связи МТС.-0-
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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТС 1 сентября повысит стоимость услуг связи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании. "МТС информирует абонентов о повышении...
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