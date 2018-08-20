21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТС 1 сентября повысит стоимость услуг связи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

"МТС информирует абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи до 2,9% к уровню текущих тарифов с 1 сентября. Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений", - говорится в сообщении.

Повышение тарифов обусловлено развитием инфраструктуры и внедрением новых технологических решений для улучшения качества услуг.

Информация о новых тарифах для физических и юридических лиц размещена на официальном сайте компании МТС. Подробности можно также узнать в салонах связи МТС.-0-