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Осужденный на расстрел по делу могилевских "черных риелторов" Гершанков прекратил голодовку
21.08.2018 11:34 — Новости Общества | Tut.by
Приговоренный к смертной казни по делу «черных риелторов» могилевчанин Игорь Гершанков прекратил голодовку. Об этом
— Насколько я поняла, он закончил голодовку, когда получил после двух месяцев ожидания ответ из Генеральной прокуратуры на свою жалобу о пытках во время следствия по своему делу. Теперь он еще ждет ответ на жалобу от Департамента исполнения наказаний, — рассказала правозащитникам мать осужденного.
Игорь Гершанков начал голодовку 27 июня. Причиной стало то, что, как заявлял осужденный, его письма из СИЗО № 1 не проходят. Но в Департаменте исполнения наказаний МВД отвечали: вся корреспонденция передается на почту.
По информации правозащитников, он безуспешно отправлял жалобы в Генеральную прокуратуру, ДИН и белорусское представительство ООН, а также родным.
Мужчина рассказал матери, что первые дни держал сухую голодовку, но потом ему стали принудительно ставить капельницы.
По неофициальной информации, Могилевская областная прокуратура проводит проверку по
Ранее, в середине июня, Верховный суд временно приостановил исполнение приговора, пока не рассмотрят надзорные жалобы. А через месяц Комитет ООН подтвердил, что получил обращение от Гершанкова и нужно приостановить казнь до рассмотрения.
Напомним, по материалам дела, с 2009-го по 2015 год
В этом деле было четверо обвиняемых: семейная пара Татьяна и Игорь Гершанковы, которых считают «мозговым центром» преступной группы, — их обвиняли в убийствах, похищениях людей, мошенничестве и так далее. В этом же признали виновным их знакомого Семена Бережного. Еще одного мужчину, Бориса Колесникова, осудили за разбой и пособничество в сокрытии следов убийства.
В
20 декабря 2017 года Верховный суд
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Об этом правозащитникам рассказала мать осужденного.
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