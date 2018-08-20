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Осужденный на расстрел по делу могилевских "черных риелторов" Гершанков прекратил голодовку

21.08.2018 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Приговоренный к смертной казни по делу «черных риелторов» могилевчанин Игорь Гершанков прекратил голодовку. Об этом сообщает spring96.org.


Игорь Гершанков в центре кадра, рядом с супругой. Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

— Насколько я поняла, он закончил голодовку, когда получил после двух месяцев ожидания ответ из Генеральной прокуратуры на свою жалобу о пытках во время следствия по своему делу. Теперь он еще ждет ответ на жалобу от Департамента исполнения наказаний, — рассказала правозащитникам мать осужденного.

Игорь Гершанков начал голодовку 27 июня. Причиной стало то, что, как заявлял осужденный, его письма из СИЗО № 1 не проходят. Но в Департаменте исполнения наказаний МВД отвечали: вся корреспонденция передается на почту.

По информации правозащитников, он безуспешно отправлял жалобы в Генеральную прокуратуру, ДИН и белорусское представительство ООН, а также родным.

Мужчина рассказал матери, что первые дни держал сухую голодовку, но потом ему стали принудительно ставить капельницы.

По неофициальной информации, Могилевская областная прокуратура проводит проверку по заявлению о пытках в отношении фигурантов дела — Гершанкова и Бережного.

Ранее, в середине июня, Верховный суд временно приостановил исполнение приговора, пока не рассмотрят надзорные жалобы. А через месяц Комитет ООН подтвердил, что получил обращение от Гершанкова и нужно приостановить казнь до рассмотрения.

Напомним, по материалам дела, с 2009-го по 2015 год «черные риелторы» из Могилева специально искали пьющих или одиноких людей, уговаривали продать квартиру или разменять на дешевое жилье, оформляли сделку по закону — и убивали. Деньги оставляли себе. На их счету шесть жизней, еще один человек избежал смерти — хотя и для него была готова могила.

В этом деле было четверо обвиняемых: семейная пара Татьяна и Игорь Гершанковы, которых считают «мозговым центром» преступной группы, — их обвиняли в убийствах, похищениях людей, мошенничестве и так далее. В этом же признали виновным их знакомого Семена Бережного. Еще одного мужчину, Бориса Колесникова, осудили за разбой и пособничество в сокрытии следов убийства.

В последнем слове каждый из фигурантов дела настаивал, что никого не убивал. Суд поддержал обвинение и вынес обвинительный приговор. Игоря Гершанкова и Семена Бережного приговорили к смертной казни. Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам строгого режима. Имущество у всех фигурантов конфисковали.

20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а апелляционные жалобы (их и их защитников) — без удовлетворения.

 
Теги: Могилев
 
 
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