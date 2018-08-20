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В Могилеве коммунальники 3 года не выставляли владельцам гаражей счета - и за раз "исправились"

21.08.2018 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве разгорается конфликт вокруг 20 гаражей, расположенных на первом этаже многоквартирного дома. Владельцам помещений коммунальники выставили счет за капитальный ремонт строений за три уже прошедших года. Люди возмущены: с момента покупки гаражей никаких отчислений от них не требовали, а тут — сразу такая внушительная сумма.

После того как коммунальники выставили сумму за 36 месяцев, Олегу Красевичу свой гараж пришлось продать — чтобы рассчитаться. Он, как и другие владельцы гаражей у дома на Актюбинской, о существовании такого платежа узнал только сейчас. И все оказались просто не готовы к немалым «условным долгам».

— Нам 3 года не высылали никаких счетов. И вдруг пришли и предложение заключить договор, и повестка в суд, мол, нужно оплатить основной долг 400 с чем-то рублей и пеню 600 рублей. Естественно, мы были возмущены, — сказал Олег Красевич.

В такой ситуации оказались 20 человек. До суда дошел лишь один случай. Загвоздка еще и в том, что суммы отчислений рассчитываются, как если бы на месте гаражей были магазины, салоны красоты, обувные мастерские. В общем — любое нежилое помещение, которое используется в коммерческих целях. Такие же уведомления от ЖЭУ — «срочно погасить задолженность» — за несколько лет с пеней получили еще сотни владельцев недвижимости в Могилеве.

Помещения расцениваются как коммерческие объекты. О том, что чуть ли не каждое второе такое из общего числа выпало из поля зрения коммунальников, установила проверка Госконтроля.

— Более 400 собственников нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах Могилева — а это более 40%, — не участвовали в компенсации соответствующих расходов. В результате недополучено ЖЭУ в год 200 тысяч рублей, — сказал начальник управления Комитета госконтроля Могилевской области Дмитрий Захаров.

Коммунальники не скрывают, что и с владельцев «упущенных зданий» отчисления на капитальный ремонт теперь нередко приходится взыскивать через суд. Де-юре незнание закона собственниками не освобождает их от ответственности. Хотя на практике, со слов «должников», это нонсенс: годами заинтересованная служба не напоминала плательщику о его задолженности.

— Приобретая недвижимое имущество (нежилое помещение), собственник обязан нести ответственность: оплачивать коммунальные услуги. В том числе капитальный ремонт. Отсутствие договора сегодня позволяет нам и взимать плату, и собственнику вносить эту плату, — пояснила начальник юридического отдела ЖРЭУ Ленинского района Алеся Трубенкова.

Что касается тарифа, то на сегодняшний день нет разграничений, используется ли нежилое помещение в коммерческих целях либо в личных. Поэтому сами владельцы гаражей должны выступить с инициативой снизить для них ставку. Так советуют коммунальники. И хотя первый суд вынес решение в пользу ЖРЭУ (владелец гаража должен оплатить долг с пеней), остальные собираются и дальше отстаивать свою позицию: сначала договор, а потом оплата, соразмерная реальности.

 
Теги: Могилев
 
 
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Люди возмущены: с момента покупки гаражей никаких отчислений от них не требовали, а тут - сразу и долг, и пеня. Всего - более тысячи рублей.
 
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